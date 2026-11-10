Istruzione e futuro: al via al Real Collegio la quarta edizione di ‘Lucca Orientando’

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre stand, workshop e incontri individuali per guidare studenti e famiglie nella scelta di scuole, università e formazione professionale

Quarta edizione quest’anno per Lucca Orientando, un luogo di condivisione per l’istruzione e la formazione, che intende sostenere i giovani e le loro famiglie nella scelta del percorso scolastico, universitario e della formazione professionale e che è in programma da venerdì 13 a domenica 15 novembre, al Real Collegio di Lucca.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Lucca, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, con il patrocinio della Provincia di Lucca e della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovani Si Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te, finanziata con FSE+. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e lo sponsor Del Monte Ristorazione.

“Lucca Orientando, che ha preso avvio quattro anni fa – ha dichiarato l’assessora all’istruzione del comune di Lucca Simona Testaferrata – grazie alla collaborazione fra tutti i soggetti che si occupano di didattica, formazione e orientamento, ha consolidato in questi anni la sua presenza, diventando un punto di riferimento fondamentale per i giovani studenti e le loro famiglie, che qui possono trovare uno spazio di confronto con un’offerta didattica e formativa ampia e articolata. Scegliere la nuova scuola, l’università o il percorso di formazione professionale rappresenta uno snodo cruciale per i ragazzi e siamo particolarmente lieti di poter proporre anche per questa edizione un ricco programma che, nel nostro intento. è stato studiato con il preciso compito di sostenere questa scelta, per fare in modo che essa sia la più consapevole possibile. Ci tengo a ringraziare l’Ufficio scolastico territoriale e i soggetti che a diverso titolo anche quest’anno si sono messi in gioco per realizzare al meglio questo appuntamento. Un ringraziamento particolare va agli uffici dell’istruzione del Comune di Lucca, che hanno coordinato un grande lavoro, dando gambe operative a questo ambizioso progetto”.

Le tre giornate di Lucca Orientando, che inaugureranno venerdì 13 novembre alle 15,30 nella sala del Capitolo al piano terra del Real Collegio con i saluti istituzionali e con una esibizione del coro Arcobaleno, vedranno anche quest’anno la presenza degli stand informativi a cura delle scuole, che apriranno al primo piano dal venerdì mattina alle 10 fino alle 19 della domenica pomeriggio. Tante le postazioni dove scuole, istituti scolastici superiori, istituti comprensivi, università, centro per l’impiego, avviamento professionale, enti e agenzie formative, istituti tecnologici superiori e Informagiovani forniranno informazioni di dettaglio sulla propria attività, in modo da offrire elementi utili alla scelta del percorso da intraprendere sia agli studenti che usciranno quest’anno dalle scuole secondarie di primo grado, sia per quanti usciranno dalle scuole secondarie di secondo grado.

Il 13 novembre dalle 10 alle 13 nella sala del capitolo ci sarà una tavola rotonda a cura di Sentiment of Beauty Odv per le scuole secondarie di secondo grado sul tema del restauro quale pratica di scoperta, cura, conservazione e valorizzazione delle testimonianze culturali, relativo a opere scoperte e ristrutturazioni significative della nostra città, e in grado di orientare verso differenti percorsi formativi e sbocchi professionali. Partecipano: Elisabetta Abela, archeologa e collaboratrice delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti Paesaggio della Regione Toscana, l’architetto Arianna Tolomei, collaboratrice della Curia di Lucca. Introduce la storica dell’arte Cristina Acidini con una lectio magistralis. Modera Marco Carminati.

Sempre lo stesso giorno, dalle 10 alle 11,30, al piano terra ci sarà un incontro di orientamento per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e per le scuole secondarie di secondo grado del territorio per conoscere le opportunità formative proposte da enti e agenzie formative rivolte ai giovani dai 14 ai 18 anni (percorsi leFP) e dai 18 anni in su (percorsi post-diploma). A seguire, 12-13, incontro di orientamento in uscita per le scuole secondarie di secondo grado del territorio, con presentazione dei corsi Its (Istituti Tecnici Superiori) a cura del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Marta Castagna.

Il pomeriggio, dopo l’inaugurazione delle 15,30 in sala del Capitolo, dalle 16 alle 18 al piano terra ci sarà un incontro con le famiglie degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado: Che scuola scelgo? (partecipazione su iscrizione). L’iniziativa è realizzata da Regione Toscana nell’ambito del progetto Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te finanziata con FSE+ e promossa nell’ambito di Giovanisi, in collaborazione con Pluriversum. Dalle 16.30 alle 18.30, in sala del Capitolo, si terrà il convegno Didatticamente salute: la scuola come veicolo di benessere rivolto a dirigenti scolastici e insegnanti degli istituti scolastici della Piana di Lucca nell’ambito della Rete di scuole che promuovono salute provinciale, con l’Istituto comprensivo Ungaretti e il liceo scientifico Antonio Vallisneri di Lucca. Interventi previsti a cura di Luciano Tagliaferri, direttore generale dell’Usr, della Rete e di Emiliano Ricciardi, professore ordinario di neuropsicologia e neuroscienze cognitive alla Scuola Imt Alti Studi Lucca.

“La scuola e l’università forniscono competenze per professioni che forse non esistono nemmeno più – dichiara Ricciardi -. Ci troviamo di fronte a un modo di comunicare dove cerchiamo di dare disciplina da una parte e far capire agli studenti i talenti che hanno. Partiremo dunque da un decalogo di benessere cerebrale e lo declineremo nel mondo scolastico. Sempre più le scuole contattano neuroscienziati per avere conoscenze e capire come rapportarsi in un contesto che cambia continuamente e ne siamo molto felici”.

Anche per questa edizione non mancherà l’apporto del Centro Nazionale Formazione e dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo, diretta scientificamente da Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e tra i massimi esperti in dipendenze digitali in Italia e all’estero. Sabato 14 novembre, infatti, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nelle salette a piano terra si svolgeranno contemporaneamente 4 Sportelli di orientamento individuali rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di circa 40 minuti ciascuno. La partecipazione è su iscrizione per 3 dei 4 sportelli, il quarto sportello è a ingresso libero, in loco, con l’autorizzazione necessaria da parte dei genitori.

Lo stesso giorno di sabato, dalle 10 alle 11,30, al piano terra, si terrà un incontro di orientamento in uscita per le scuole secondarie di secondo grado del territorio con presentazione a cura dell’Università di Firenze, dal titolo Scegli Unifi: orientati, esplora, ispirati, con la testimonianza di alcuni studenti universitari. A seguire, dalle 11,30 alle 13, incontro di orientamento in uscita per le scuole secondarie di secondo grado del territorio con presentazione a cura dell’Università di Pisa, dal titolo Unipi Informa: le opportunità offerte dall’Università di Pisa, con la testimonianza di alcuni studenti. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, al piano terra, un incontro di orientamento in uscita per le scuole secondarie di secondo grado con presentazione a cura del Centro per l’impiego di Lucca, mentre in sala del Capitolo si esibiranno cori e orchestre degli istituti scolastici, che inizieranno già la mattina dalle 10 alle 13 nella sala del capitolo.

Lucca Orientando si chiuderà con la giornata di domenica 15 novembre, quando, oltre agli stand informativi aperti al primo piano, il pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 in sala del capitolo si svolgerà un incontro dal titolo Dietro le quinte del cinema: professioni, talenti e opportunità a cura dei professionisti Rudy Campanella, Stanby art director and Maker, e Claudia Granucci, art director. A seguire, dalle 16.40 alle 17:40 si terrà un incontro dal titolo Il futuro delle professioni attraverso lo sguardo dei giovani a cura del Comitato delle Professioni di Lucca.

Quest’anno l’edizione si arricchirà di una giornata di riflessione, “La Festa degli stili di vita”, che si terrà domani, 11 novembre dalle 8.30 alle 14.00, al palazzetto dello sport in via delle Tagliate, in collaborazione con Arcat Toscana, dove scuole, associazioni, istituzioni e realtà del territorio si incontreranno all’interno di 16 tavoli dedicati alla costruzione di stili di vita che possano promuovere salute e benessere: tanti gli argomenti che verranno toccati, dal cibo, alla connessione, all’arte, all’uso dei farmaci.