La Chiesa di Lucca festeggia tre nuovi diaconi

Eluan Costa, Luca Coli e Saverio Galli saranno ordinati domani 11 novembre in Cattedrale

La Chiesa di Lucca avrà tre nuovi diaconi: Eluan Costa, Luca Coli e Saverio Galli. Saranno ordinati domani mercoledì 11 novembre, in occasione della memoria liturgica di San Martino di Tours, santo titolare della cattedrale di Lucca. Alle 18, proprio nella cattedrale, l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà la santa messa solenne nella quale saranno ordinati.

Per Eluan e Luca questa è una delle tappe necessarie del loro percorso pluriennale in vista dell’ordinazione presbiterale. Eluan Costa ha 39 anni ed è originario del Brasile. Prima di arrivare a Lucca nel 2022, per lungo tempo ha vissuto nel proprio Paese e in Italia la vita monastica nell’Ordine benedettino. Dal 2024 presta servizio come seminarista nella diocesi di Lucca: prima nella comunità parrocchiale Santa Gemma (Camigliano, Sant’Andrea in Caprile, San Colombano, San Pietro a Marcigliano, Segromigno in Monte, Segromigno in Piano, Tofori, Valgiano) e attualmente nella parrocchia di Sant’Anna a Lucca.

Luca Coli ha 52 anni ed è originario di San Giuliano Terme. Si è affacciato alla diocesi di Lucca nel febbraio 2022 e dopo cinque mesi di discernimento è partito il suo cammino da adulto verso il presbiterato. Ha studiato alla Scuola Teologica Interdiocesana di Pisa supportando nella settimana la parrocchia di Torre del Lago da ottobre 2022 a dicembre 2025; attualmente è nella comunità parrocchiale Santa Gemma.