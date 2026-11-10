Lanciato il bando Vivi Lucca: parte la programmazione culturale per il 2027

Aperti ufficialmente i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte di associazioni, enti e operatori culturali e sportivi

Il Comune di Lucca getta le basi per la programmazione culturale e promozionale dei prossimi mesi con il lancio del bando pubblico per il calendario Vivi Lucca 2027. La determina firmata dalla dirigente del settore cultura Paola Angeli in attuazione degli indirizzi approvati dalla giunta comunale, apre ufficialmente i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte di associazioni, enti e operatori culturali e sportivi.

Il palinsesto si articolerà in tre sezioni principali: Vivi Lucca Natale 2026/2027, dedicata all’animazione delle festività natalizie; Vivi Lucca Plus 2027, riservata ai grandi eventi e alle manifestazioni di maggiore impatto; e Vivi Lucca Classico 2027, destinata a iniziative culturali e sportive di rilievo per la comunità locale. Il bando prevede due distinte scadenze per l’invio dei progetti: le ore 24 del 23 novembre per le proposte legate al periodo natalizio e le ore 24 del 9 dicembre per tutti gli eventi in programma nel corso del 2027. La candidatura dovrà avvenire esclusivamente per via telematica tramite il portale dello Sportello Telematico del Comune, previa autenticazione con Spid, Cie, Cns o Eidas.

Le risorse economiche e i benefici indiretti verranno stabiliti in base alla graduatoria di merito scaturita dall’esame dei progetti, valutati fino a un massimo di 100 punti complessivi tra parametri qualitativi, organizzativi ed economici. La soglia minima di ammissibilità è fissata a 50 punti. La griglia di contribuzione economica è suddivisa in tre scaglioni: la Fascia A (da 50 a 70 punti) prevede contributi finanziari compresi tra 300 e 6500 euro; la Fascia B (da 71 a 90 punti) sostiene i progetti con contributi da 7mila a 30mila euro; la Fascia C (da 91 a 100 punti) riserva risorse da 32mila fino al tetto massimo di 50mila euro.