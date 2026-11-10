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Dalla Città/
Lucca prepara il suo Magico Natale: è iniziato il montaggio delle luci
10 novembre 2026 | 10:44
Mentre all’ex Campo Balilla continua lo smontaggio dei tendoni dei Comics
Cantiere che va, cantiere che viene. Mentre i tendoni del Lucca Comics & Games stanno ancora lasciando l’area dell’ex campo Balilla, le luci di Natale hanno cominciato a riempire il centro storico.
Nella mattina di oggi 10 novembre infatti, è partito a gran velocità il montaggio delle luminare natalizie, che lanciano la città dei tanti eventi dritta verso il suo Magico Natale.
Oltre all’area del centro storico l’allestimento luminoso di recente affidato interesserà i quartieri di Sant’Anna, San Concordio, Borgo Giannotti, Arancio e la zona del Teatro Nieri a Ponte a Moriano.