L'opportunità|
Lucca si prepara al Natale e al 2027: pubblicati i bandi per le proposte culturali
L’assessora Pisano: “Tutte quelle realtà che vogliono apportare il loro contributo alla vivacità culturale della nostra splendida città”
Il Comune di Lucca ha pubblicato il bando per il Vivi Lucca speciale Natale 2026 e per il Vivi Lucca 2027 plus e classico.
Associazioni, enti, organizzazioni che vogliano presentare la propria proposta da realizzare nel periodo natalizio, dovranno presentare la domanda entro il 23 novembre, i soggetti che invece intendono realizzare un evento per la città nel corso del 2027, hanno tempo per presentare domanda fino al 9 dicembre.
“Tutte quelle realtà che vogliono apportare il loro contributo alla vivacità culturale della nostra splendida città – dichiara l’assessora alla cultura, Mia Pisano – potranno presentare anche quest’anno la loro proposta, in modo da potere entrare a far parte del calendario Vivi Lucca. Anche per questa edizione una sezione speciale del bando è stata dedicata dall’amministrazione comunale alla programmazione delle festività natalizie”.
Bando, tutte le informazioni utili e presentazione delle domande sul sito web https://comune.lucca.it/progetti/vivi-lucca/