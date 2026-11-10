L'intervento|
Palazzetto Silver 1: affidato l’incarico per progettazione del nuovo pozzo
Un investimento di circa 1400 euro per progettazione della nuova infrastruttura a servizio della struttura sportiva nell’area ex Croce Rossa
Parte la progettazione e la relazione geologico-idrogeologica relativa alla realizzazione di un pozzo idrico a servizio del nuovo palazzetto Silver 1.
Il Comune di Lucca – con la determinazione dirigenziale numero 2896 del 30 ottobre – ha infatti disposto l’affidamento diretto dell’incarico professionale E.Gea – Studio di geologia tecnica di Marco Palazzetti, con sede a Borgo a Mozzano.
L’intervento prevede non solo la progettazione dell’infrastruttura e la successiva direzione dei lavori, ma anche la gestione della pratica telematica, tramite l’applicativo SiDit, per ottenere le autorizzazioni necessarie. L’opera garantirà la corretta gestione dei servizi connessi al nuovo palazzetto.
La spesa totale per la progettazione, comprensiva di cassa previdenziale (4 per cento) e Iva (22 per cento), è pari a 1395,68 euro. L’intervento trova copertura nei fondi previsti dal Bilancio di previsione finanziaria 2026-2028.