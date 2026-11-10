L'incontro|
Dalla Città/
Pardini riceve il sindaco di Lastra a Signa e la presidente dell’associazione Villa Caruso
10 novembre 2026 | 17:37
Un’occasione per discutere del comune interesse per la lirica e per programmare future collaborazioni
Questa mattina (10 novembre) il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha ricevuto a palazzo Orsetti il primo cittadino e l’assessore alla cultura del Comune di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso e Massimo Galli, assieme alla presidente dell’associazione Villa Caruso, Costanza Caradonna, e al direttore della Fondazione Giacomo Puccini, Luigi Viani.
È stata l’occasione per discutere del comune interesse per la lirica e per programmare future collaborazioni. Il Comune di Lastra a Signa è proprietario dal 1995 della Villa di Bellosguardo che dal 1906 fino alla morte fu proprietà del famoso tenore Enrico Caruso e che ospita oggi il Museo Caruso.