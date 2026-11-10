Pardini riceve il sindaco di Lastra a Signa e la presidente dell’associazione Villa Caruso

Questa mattina (10 novembre) il sindaco di Lucca, Mario Pardini , ha ricevuto a palazzo Orsetti il primo cittadino e l’assessore alla cultura del Comune di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso e Massimo Galli , assieme alla presidente dell’associazione Villa Caruso, Costanza Caradonna , e al direttore della Fondazione Giacomo Puccini, Luigi Viani .

È stata l’occasione per discutere del comune interesse per la lirica e per programmare future collaborazioni. Il Comune di Lastra a Signa è proprietario dal 1995 della Villa di Bellosguardo che dal 1906 fino alla morte fu proprietà del famoso tenore Enrico Caruso e che ospita oggi il Museo Caruso.