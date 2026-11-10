L'evento|
Un viaggio di otto secoli nel mondo della cura: alla Misericordia il convegno sulla storia della sanità a Lucca
Sabato (14 novembre) dalle 9 attesa anche le autorità tra cui il sindaco Mario Pardini e l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti
Un viaggio lungo oltre otto secoli per riscoprire le radici storiche della cura, dell’assistenza e del welfare cittadino.
Il magistrato della Misericordia di Lucca promuove l’importante convegno intitolato La sanità a Lucca dal 1100 ad oggi: il ruolo delle Confraternite, in programma sabato (14 novembre) dalle 9 in Sala Conferenze della Misericordia, nella sede operativa di via Gaetano Luporini 36.
Un appuntamento culturale di alto profilo, aperto liberamente a tutta la cittadinanza, che vedrà la partecipazione di importanti autorità e personalità cittadine, tra cui il sindaco Mario Pardini e l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti. L’iniziativa nasce per ripercorrere l’evoluzione del sistema sanitario e socio-assistenziale locale, che affonda le proprie origini nel Medioevo. Fin dal XII secolo, infatti, il tessuto sociale lucchese ha trovato nelle confraternite religiose, negli ospedali storici, nelle opere pie e nelle associazioni di carità il primo vero presidio sanitario e di protezione per i più fragili, i pellegrini e gli indigenti.
Il convegno offrirà l’occasione per analizzare le trasformazioni che hanno segnato il territorio — dai lazzaretti e dalle antiche istituzioni assistenziali fino alla nascita della moderna organizzazione sanitaria e del volontariato contemporaneo —, trasformandosi al contempo in una riflessione sul valore attuale del terzo settore. In un’epoca in cui la prossimità e il senso di comunità tornano a rivestire un ruolo centrale, l’evento ricorda come la cura della persona a Lucca sia da sempre un’espressione profonda di fraternità e responsabilità collettiva.