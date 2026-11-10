Un viaggio di otto secoli nel mondo della cura: alla Misericordia il convegno sulla storia della sanità a Lucca

Un appuntamento culturale di alto profilo, aperto liberamente a tutta la cittadinanza, che vedrà la partecipazione di importanti autorità e personalità cittadine, tra cui il sindaco Mario Pardini e l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti. L’iniziativa nasce per ripercorrere l’evoluzione del sistema sanitario e socio-assistenziale locale, che affonda le proprie origini nel Medioevo. Fin dal XII secolo, infatti, il tessuto sociale lucchese ha trovato nelle confraternite religiose, negli ospedali storici, nelle opere pie e nelle associazioni di carità il primo vero presidio sanitario e di protezione per i più fragili, i pellegrini e gli indigenti.