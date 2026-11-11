Allarme bomba alla Carducci, un genitore: “Più di un’ora per riprendere mio figlio: gestione lacunosa”

Nella lettera il racconto delle attese e dell’affollamento nel corridoio: “Piani di evacuazione e protocolli di sicurezza da rivedere”

Attese di oltre un’ora per ritirare i figli, ragazzi prima evacuati in cortile e poi fatti rientrare in classe, genitori radunati nel corridoio d’ingresso. È quanto segnala la madre di un alunno della scuola media Carducci, nel centro storico di Lucca, in una lettera sulla gestione dell’allarme scattato questa mattina.

“Vorrei segnalare la disorganizzazione a cui ho assistito stamattina alla scuola di mio figlio a seguito di una situazione di pericolo. La gestione dell’emergenza si è rivelata a mio avviso lacunosa, mettendo a rischio la sicurezza sia dei ragazzi che di noi genitori”.

“Tutto è iniziato alle 11,21 – racconta la cittadina – quando ho ricevuto il messaggio di allerta relativo alla situazione di pericolo all’interno del plesso, con la richiesta di ritirare i figli nel più breve tempo possibile. Una volta arrivata sul posto, ho impiegato più di un’ora prima di riuscire a prelevare mio figlio. I ragazzi sono stati prima fatti evacuare in cortile e poi fatti rientrare tutti nelle rispettive classi. Nel frattempo, noi tantissimi genitori accorsi, siamo stati fatti entrare e ammassare all’interno del corridoio dell’ingresso dell’edificio, estendendo di fatto il potenziale pericolo anche a noi adulti“.