Il gesto|
Croce Rossa di Lucca, raccolta fondi per la famiglia di Daouda Ndoye
Il messaggio di solidarietà: “Un modo per tendere una mano esattamente come lui ha fatto nel corso della sua vita”.
Ci sono persone che lasciano un segno profondo, attraverso la loro presenza, la loro disponibilità e la capacità di esserci per gli altri. Daouda Ndoye, vittima di un incidente sul lavoro sulla A11 due notti fa, era una di queste, e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità e in tutti coloro che lo hanno conosciuto. In questi giorni sono tantissime le testimonianze di affetto arrivate da Lucca e da ogni parte d’Italia, a dimostrazione di quanto fosse stimato.
Per stringersi attorno ai suoi cari e trasformare questo sentimento in un aiuto concreto, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lucca promuove una raccolta fondi a sostegno della sua famiglia. “Un modo per tendere una mano – dicono dalla Cri – esattamente come Daouda ha fatto nel corso della sua vita”.
È possibile contribuire alla raccolta fondi effettuando un bonifico intestato a Croce Rossa Italiana Comitato di Lucca – Organizzazione di volontariato, utilizzando l’Iban IT34U0835813700000000762208 e indicando come causale In memoria di Daouda Ndoye.