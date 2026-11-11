Croce Rossa di Lucca, raccolta fondi per la famiglia di Daouda Ndoye

Ci sono persone che lasciano un segno profondo, attraverso la loro presenza, la loro disponibilità e la capacità di esserci per gli altri. Daouda Ndoye, vittima di un incidente sul lavoro sulla A11 due notti fa, era una di queste, e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità e in tutti coloro che lo hanno conosciuto. In questi giorni sono tantissime le testimonianze di affetto arrivate da Lucca e da ogni parte d’Italia, a dimostrazione di quanto fosse stimato.