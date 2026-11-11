L'evento|
L’educazione stradale protagonista sul palco del teatro di San Cassiano a Vico: performance e dibattiti accompagnati da numerosi ospiti
L’associazione ‘Fiori tra l’asfalto’ ricorda Samuele Leto e le altre vittime della strada il 15 novembre con ‘Parole in circolazione’
In occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime della strada, si terrà domenica 15 novembre l’evento speciale Parole in circolazione – Il confine tra un’opinione e una ferita, dalle 17 alle 18,30, al teatro parrocchiale di San Cassiano a Vico (Lucca).
L’evento di libero accesso è promosso dall’associazione Fiori tra l’asfalto Aps, con il patrocinio del comune di Lucca, e invita tutta la cittadinanza a partecipare all’insegna della sensibilizzazione sul tema della strada.
L’associazione è nata a seguito della tragica e prematura scomparsa del diciassettenne Samuele Leto in un incidente stradale avvenuto nella provincia di Lucca. Da allora, l’organizzazione si impegna attivamente sul territorio con l’obiettivo fondamentale di promuovere l’educazione stradale, la cultura della responsabilità e il buon senso alla guida.
Il programma del pomeriggio prevede in apertura una rappresentazione teatrale sul palco, pensata per toccare le corde emotive degli spettatori e indurre alla riflessione. A seguire, si terrà un importante dibattito incentrato sul ruolo determinante della comunicazione riguardo alle cattive pratiche sulla strada, insieme a un momento dedicato al ricordo di tutti i cari venuti a mancare a causa di dinamiche stradali.
Il tavolo dei relatori, moderato da Marco Baldocchi, vicepresidente dell’associazione, vedrà gli interventi del dottor Alessandro Di Vito, dirigente di chirurgia d’emergenza del pronto soccorso di Lucca; Dimitri Galli Rohl, attore, regista e drammaturgo; Gabriel Fenili, studente dell’università di Pisa, e Benedetta Del Carlo, neo-laureata in letteratura moderna presso l’università di Pisa.
In platea prenderanno parte attiva al dibattito i rappresentanti dell’Autoscuola lucchese, dell’Associazione famiglie vittime della strada, dell’associazione Super papà Luca Giannecchini e numerose altre realtà del territorio.
A chiusura dell’evento si terrà l’esibizione musicale del noto cantautore lucchese Lich.