Maltempo a Lucca, scatta l’allerta arancione: scuole chiuse giovedì 12 novembre

Il Comune di Lucca informa che, a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dal Centro funzionale di monitoraggio della Regione Toscana, nella giornata di giovedì (12 novembre) le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale resteranno chiuse, in via precauzionale e a tutela della sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie.

Per la stessa giornata è stata inoltre disposta la chiusura al pubblico dei parchi gioco, dei cimiteri comunali, delle piste ciclabili che si sviluppano lungo i corsi d’acqua del territorio e degli impianti sportivi, compreso il Campo Coni. Il provvedimento si rende necessario alla luce delle condizioni meteorologiche previste e delle criticità che potrebbero interessare il territorio nelle prossime ore, con particolare riferimento al rischio idrogeologico e idraulico.

Nello specifico, per il territorio comunale di Lucca è prevista un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore dalle 17 di oggi (mercoledì 11 novembre), fino alle 10 di giovedì (12 novembre). Per l’intera giornata di giovedì, dalle ore 00 alle 23,59, sarà inoltre in vigore un’allerta arancione per rischio idraulico sul reticolo principale.

L’amministrazione comunale, in costante raccordo con la Protezione civile e gli enti competenti, continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione, adottando ogni ulteriore misura che dovesse rendersi necessaria. Il Comune invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari nelle fasi più critiche e a prestare particolare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree potenzialmente soggette ad allagamenti, evitando di accedere alle piste ciclabili interdette e alle aree interessate dai provvedimenti di chiusura.