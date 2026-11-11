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Oltre 300 studenti a confronto sul benessere: sedici tavoli tematici al Palazzetto dello sport
L’iniziativa di Arcat Toscana ha riunito scuole, associazioni ed enti: al centro gli stili di vita e il valore delle parole
Oltre 300 studenti, insieme ad associazioni, enti e altre realtà del territorio, si sono ritrovati questa mattina (11 novembre) al Palazzetto dello sport di Lucca per confrontarsi sugli stili di vita che favoriscono il benessere. Sedici i tavoli tematici dedicati al cibo, ai farmaci, alla connessione e alle abitudini quotidiane.
L’iniziativa, realizzata da Arcat (associazione regionale club alcologici territoriali) Toscana con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca, si svolge ogni anno in un territorio diverso. L’edizione lucchese ha rappresentato una sorta di anteprima di Lucca Orientando, in programma al Real Collegio da venerdì a domenica.
Attraverso i ‘tavoli di vita’, l’appuntamento ha favorito l’incontro e il confronto tra persone di età ed esperienze diverse. Al centro della riflessione di quest’anno, in particolare, il valore delle parole e della comunicazione: la loro capacità di creare distanze oppure di costruire relazioni, contribuendo al benessere delle persone e della comunità.
Alla mattinata erano presenti gli assessori Barsanti, Testaferrata e Consani.