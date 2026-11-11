Oltre 300 studenti a confronto sul benessere: sedici tavoli tematici al Palazzetto dello sport

Oltre 300 studenti , insieme ad associazioni, enti e altre realtà del territorio, si sono ritrovati questa mattina (11 novembre) al Palazzetto dello sport di Lucca per confrontarsi sugli stili di vita che favoriscono il benessere. Sedici i tavoli tematici dedicati al cibo , ai farmaci , alla connessione e alle abitudini quotidiane .

L’iniziativa, realizzata da Arcat (associazione regionale club alcologici territoriali) Toscana con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca, si svolge ogni anno in un territorio diverso. L’edizione lucchese ha rappresentato una sorta di anteprima di Lucca Orientando , in programma al Real Collegio da venerdì a domenica.

Attraverso i ‘tavoli di vita’, l’appuntamento ha favorito l’incontro e il confronto tra persone di età ed esperienze diverse. Al centro della riflessione di quest’anno, in particolare, il valore delle parole e della comunicazione: la loro capacità di creare distanze oppure di costruire relazioni, contribuendo al benessere delle persone e della comunità.