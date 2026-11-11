Paura nelle scuole, Pardini: “I responsabili vengano puniti: il procurato allarme è un reato”

Individuare al più presto i responsabili degli allarmi bomba nelle scuole e farli rispondere delle proprie azioni con la severità prevista dalla legge. È l’auspicio del sindaco di Lucca, Mario Pardini, che interviene sui fatti di questa mattina (11 novembre) con un post sui social.

“Il procurato allarme è un reato previsto dal nostro Codice penale, punito anche con l’arresto fino a sei mesi. Mi auguro che chi ha provocato deliberatamente gli allarmi bomba di questa mattina nelle scuole italiane, comprese quelle di Lucca, venga individuato al più presto e risponda delle proprie azioni con tutta la severità prevista dalla legge”.

“Quanto accaduto ha generato paura, preoccupazione e disagi enormi per migliaia di studenti, famiglie, insegnanti e personale scolastico. A tutti loro voglio esprimere la mia vicinanza e il mio dispiacere per quanto hanno dovuto affrontare”, dice Pardini.