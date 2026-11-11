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Piccoli gesti per grandi sogni: i bimbi della Pascoli insieme all’Unicef per le Pigotte della speranza
Le bambole create dai bambini saranno messe a disposizione per l’adozione, e l’intero ricavato andrà a finanziare vaccini, cibo e istruzione per i meno fortunati
Un pomeriggio, quelllo di ieri (10 novembre), all’insegna della creatività, della condivisione e della solidarietà. È quello che ha visto protagonisti gli alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4C e 5A della Scuola Pascoli, che si sono ritrovati per dare vita a una speciale iniziativa in collaborazione con l’Unicef: la realizzazione delle celebri ‘Pigotte’, le bambole di pezza che salvano la vita ai bambini meno fortunati.
L’evento ha preso forma grazie a una straordinaria sinergia che ha unito la comunità scolastica. Insieme ai piccoli studenti sono scese in campo alcune insegnanti, i genitori e i volontari dell’Unicef, coordinati dalla segretaria Silvia Pacini, che hanno guidato grandi e piccini nell’arte del taglio, della cucitura e della decorazione dei tessuti. Tra fili di lana colorati, ritagli di stoffa e tanta fantasia, le aule si sono trasformate in un vero e proprio laboratorio artigianale della solidarietà.
L’impegno della Scuola Pascoli non si ferma alla sola manifattura: le ‘Pigotte’ create durante l’incontro saranno infatti messe a disposizione per l’adozione. Il ricavato delle donazioni sarà interamente devoluto all’Unicef per garantire vaccini, cibo terapeutico, acqua potabile e istruzione ai bambini nei paesi in via di sviluppo o colpiti da emergenze.
Un’esperienza dal profondo valore educativo che ha dimostrato come la scuola sappia farsi promotrice di messaggi universali, unendo le forze del territorio per regalare un futuro migliore a tanti coetanei nel mondo.
Si ringrazia calorosamente la professoressa Dora Pulina per aver aperto le porte della scuola e aver supportato con entusiasmo questa nobile iniziativa.