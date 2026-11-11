Piccoli gesti per grandi sogni: i bimbi della Pascoli insieme all’Unicef per le Pigotte della speranza

Un pomeriggio, quelllo di ieri (10 novembre), all’insegna della creatività, della condivisione e della solidarietà . È quello che ha visto protagonisti gli alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4C e 5A della Scuola Pascoli , che si sono ritrovati per dare vita a una speciale iniziativa in collaborazione con l’ Unicef : la realizzazione delle celebri ‘Pigotte’ , le bambole di pezza che salvano la vita ai bambini meno fortunati.

L’evento ha preso forma grazie a una straordinaria sinergia che ha unito la comunità scolastica. Insieme ai piccoli studenti sono scese in campo alcune insegnanti, i genitori e i volontari dell’Unicef, coordinati dalla segretaria Silvia Pacini, che hanno guidato grandi e piccini nell’arte del taglio, della cucitura e della decorazione dei tessuti. Tra fili di lana colorati, ritagli di stoffa e tanta fantasia, le aule si sono trasformate in un vero e proprio laboratorio artigianale della solidarietà.