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Quindici anni di passione rossonera: Lucca United festeggia al Porta Elisa

11 novembre 2026 | 11:20
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di Redazione

Redazione

Quindici anni di passione rossonera: Lucca United festeggia al Porta Elisa

L’associazione invita tutti al Museo Rossonero per un aperitivo e un brindisi: “Questa festa è di tutti”

Quindici anni di passione rossonera, tra gli spalti del Porta Elisa, le trasferte e le serate al museo. Lucca United festeggia il suo anniversario con un appuntamento aperto a tutti: sabato (14 novembre), dalle 12, al Museo Rossonero sotto la curva ovest dello stadio Porta Elisa, soci e tifosi si ritroveranno per un aperitivo e un brindisi.

Nata nel 2011, l’associazione celebra un percorso che ha coinvolto sostenitori di tutti i settori dello stadio, dalla curva alla tribuna alla gradinata. Una storia fatta di striscioni e trasferte, incontri e discussioni, gioie e delusioni sportive, con la passione per la Lucchese a tenere insieme generazioni diverse.

L’invito del direttivo di Lucca United Aps è rivolto sia a chi ha partecipato alla nascita dell’associazione sia a chi si è avvicinato negli anni successivi. Un’occasione per ritrovarsi, ripercorrere il cammino condiviso e brindare al futuro.

“Un brindisi a chi c’era nel 2011, a chi è arrivato dopo e a chi ci sarà ancora tra 15 anni”, scrive il direttivo nel messaggio che accompagna l’iniziativa. E aggiunge: “Porta un amico. Porta chi ti ha fatto diventare rossonero. Questa festa è di tutti“.