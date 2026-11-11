Quindici anni di passione rossonera: Lucca United festeggia al Porta Elisa

L’associazione invita tutti al Museo Rossonero per un aperitivo e un brindisi: “Questa festa è di tutti”

Quindici anni di passione rossonera, tra gli spalti del Porta Elisa, le trasferte e le serate al museo. Lucca United festeggia il suo anniversario con un appuntamento aperto a tutti: sabato (14 novembre), dalle 12, al Museo Rossonero sotto la curva ovest dello stadio Porta Elisa, soci e tifosi si ritroveranno per un aperitivo e un brindisi.

Nata nel 2011, l’associazione celebra un percorso che ha coinvolto sostenitori di tutti i settori dello stadio, dalla curva alla tribuna alla gradinata. Una storia fatta di striscioni e trasferte, incontri e discussioni, gioie e delusioni sportive, con la passione per la Lucchese a tenere insieme generazioni diverse.

L’invito del direttivo di Lucca United Aps è rivolto sia a chi ha partecipato alla nascita dell’associazione sia a chi si è avvicinato negli anni successivi. Un’occasione per ritrovarsi, ripercorrere il cammino condiviso e brindare al futuro.