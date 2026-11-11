Scuole evacuate, il garante dei minori: “La paura può restare: ascoltiamo le domande dei bambini”

Martorana ringrazia personale scolastico e forze dell’ordine e invita a prestare attenzione alle emozioni dei più piccoli

Ascoltare i bambini e i ragazzi, accogliere le loro domande e aiutarli a ritrovare serenità a scuola. È l’invito di Marco Martorana, garante dei minori di Lucca, dopo le minacce inviate via email a centinaia di scuole italiane, che hanno portato a evacuazioni precauzionali in diversi istituti.

“Il mio primo pensiero va ai bambini e ai ragazzi che hanno dovuto lasciare le aule e ai genitori che hanno atteso con angoscia di sapere se i propri figli fossero al sicuro”, dichiara Martorana, esprimendo vicinanza agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.

Il garante rivolge un ringraziamento a chi ha gestito l’emergenza: “Desidero ringraziare i dirigenti, gli insegnanti e tutto il personale scolastico che, in una situazione di comprensibile preoccupazione, hanno assistito e rassicurato gli studenti. Il mio ringraziamento va anche alle forze dell’ordine impegnate nelle verifiche”.