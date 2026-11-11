Torna CardioLucca 2026: ventesima edizione tra salute e intelligenza artificiale

La rassegna CardioLucca 2026, ora alla sua ventesima edizione, torna giovedì 12 e venerdì 13 novembre, all’auditorium San Francesco.

Il celebre meeting, che vedrà Lucca ancora una volta protagonista, in vent’anni ha registrato una partecipazione di oltre 5.000 camici bianchi e che si prepara a ospitare le menti più brillanti della cardiologia italiana e internazionale, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per l’intera sanità nazionale. L’edizione di quest’anno, dal titolo The Magic of Heart, celebra una storia di successi scritta da numeri straordinari: 800 relatori e moderatori provenienti dai più prestigiosi centri scientifici, per un totale di 1.000 presentazioni e oltre 15mila ore di formazione erogate nel corso degli anni.

“La storia dimostra che la cardiologia di Lucca si nutre di scienza e di progresso – afferma Francesco Bovenzi, direttore della cardiologia del San Luca nell’ambito dell’azienda Usl Toscana nord ovest e presidente dell’evento, – con risultati che hanno inciso profondamente anche sullo sviluppo sociale del territorio. È stato il lavoro di squadra in rete a rivoluzionare l’assistenza nella Piana e nella Valle. La cardiologia esiste solo se c’è un team. Il ruolo del cardiologo evolve velocemente e richiede una forte lungimiranza organizzativa e scientifica per sostenere il peso delle responsabilità assistenziali. Guidare la crescita di un reparto e accrescere il senso di appartenenza richiede dedizione e spirito di servizio. Con questi valori, oggi la nostra struttura punta stabilmente all’eccellenza. La gratitudine dei cittadini è la nostra forza più grande e ci spinge a proseguire con entusiasmo su questa strada impegnativa”.

Durante le sessioni verranno trattate tematiche cruciali che pongono Lucca all’avanguardia del dibattito medico moderno: dalla cardiopatia ischemica allo scompenso cardiaco, dall’aritmologia alle valvulopatie, fino alle ultime novità della cardiologia interventistica coronarica e strutturale. Ampio spazio sarà dedicato alla sostenibilità economica dei sistemi sanitari, al progresso della cardiogenetica e alle sfide legate a patologie croniche ad alto impatto come obesità, diabete e insufficienza renale. I riflettori saranno puntati anche sulle nuove tecnologie di imaging avanzato, sui dispositivi di ultima generazione, sulle terapie transcatetere mininvasive, sulla cardiologia di precisione e sull’avvento dell’intelligenza artificiale.