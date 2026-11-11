Un’applicazione per segnalare i problemi in città: a Lucca arriva ‘Segnala’

“L’App Segnala rappresenta un importante passo avanti nel percorso di modernizzazione e di avvicinamento dell’Amministrazione ai cittadini, offrendo uno strumento semplice, rapido e innovativo per comunicare eventuali problemi o necessità presenti sul territorio – dichiarano Bruni e Granucci -. Attraverso lo smartphone sarà possibile inviare una segnalazione in pochi secondi, geolocalizzarla e allegare una fotografia, consentendo all’Ufficio per le relazioni con il pubblico di prenderla in carico e smistarla agli uffici competenti. Un aspetto particolarmente importante è la possibilità per il cittadino di seguire lo stato di avanzamento della propria richiesta e ricevere un riscontro sia al momento della presa in carico sia alla conclusione della pratica, garantendo così maggiore trasparenza ed efficacia nella gestione delle segnalazioni e rafforzando il rapporto tra cittadini e istituzioni. L’App sarà inizialmente avviata in via sperimentale per 6 mesi, anche sulla base delle esperienze maturate da altri Comuni, e affiancherà le modalità di segnalazione già esistenti, attraverso il portale comunale, il telefono o direttamente presso l’Urp. Si tratta quindi di un ulteriore canale di comunicazione, particolarmente immediato anche per le generazioni più giovani, che permetterà a tutti di contribuire attivamente alla cura del proprio quartiere e della propria città, dal centro alle periferie e alle frazioni. Invitiamo pertanto i cittadini a scaricare l’App e a diventare, insieme all’Amministrazione, custodi del territorio”.