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Un’applicazione per segnalare i problemi in città: a Lucca arriva ‘Segnala’
Disponibile gratis per smartphone, il nuovo servizio affiancherà il portale web e l’Urp per velocizzare le comunicazioni con il Comune
Si chiama Segnala ed è la nuova App gratuita collegata alla piattaforma delle segnalazioni web già operativa in Comune, che d’ora in poi consentirà ai cittadini di inviare in maniera più rapida le proprie comunicazioni relative a guasti, disservizi o problematiche di vario genere relative al territorio comunale.
La nuova applicazione per smartphone è stata presentata questa mattina (11 novembre) a palazzo Orsetti, dal vicesindaco Moreno Bruni e l’assessora all’innovazione e decoro urbano Paola Granucci.
“L’App Segnala rappresenta un importante passo avanti nel percorso di modernizzazione e di avvicinamento dell’Amministrazione ai cittadini, offrendo uno strumento semplice, rapido e innovativo per comunicare eventuali problemi o necessità presenti sul territorio – dichiarano Bruni e Granucci -. Attraverso lo smartphone sarà possibile inviare una segnalazione in pochi secondi, geolocalizzarla e allegare una fotografia, consentendo all’Ufficio per le relazioni con il pubblico di prenderla in carico e smistarla agli uffici competenti. Un aspetto particolarmente importante è la possibilità per il cittadino di seguire lo stato di avanzamento della propria richiesta e ricevere un riscontro sia al momento della presa in carico sia alla conclusione della pratica, garantendo così maggiore trasparenza ed efficacia nella gestione delle segnalazioni e rafforzando il rapporto tra cittadini e istituzioni. L’App sarà inizialmente avviata in via sperimentale per 6 mesi, anche sulla base delle esperienze maturate da altri Comuni, e affiancherà le modalità di segnalazione già esistenti, attraverso il portale comunale, il telefono o direttamente presso l’Urp. Si tratta quindi di un ulteriore canale di comunicazione, particolarmente immediato anche per le generazioni più giovani, che permetterà a tutti di contribuire attivamente alla cura del proprio quartiere e della propria città, dal centro alle periferie e alle frazioni. Invitiamo pertanto i cittadini a scaricare l’App e a diventare, insieme all’Amministrazione, custodi del territorio”.
Fino ad ora i cittadini per trasmettere le loro segnalazioni si sono serviti di diversi canali, tra cui il portale ufficiale Segnalazioni Web Comune di Lucca, accessibile tramite Spid, Cie o come utente non registrato. E’ inoltre sempre possibile contattare il Comune anche telefonicamente, oppure recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio relazioni con il pubblico per avere un supporto nell’inserimento della segnalazione. Al momento dell’inserimento, l’utente fornisce i suoi dati identificativi, numero di telefono e indirizzo mail, cosicché tutte le comunicazioni relative all’iter della segnalazione e le risposte finali vengono inviate direttamente all’email indicata.