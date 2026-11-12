All’Imt il convegno ‘Cosmofarma Roadshow’ sulla farmacia del futuro

La farmacia del futuro sarà infatti sempre più il risultato dell’integrazione tra diverse forme di intelligenza: quella artificiale, professionale e relazionale

Come sarà la farmacia del futuro? E quali competenze, tecnologie e modelli di servizio saranno necessari per affrontare un mercato in continua evoluzione? Sono queste le domande al centro della seconda tappa del Cosmofarma Roadshow, che dopo Brescia arriva a Lucca domenica 15 novembre, a partire dalle 9, negli spazi della Scuola Imt Alti Studi.

Al centro dell’incontro, dal titolo Farmacia 2031: intelligenze in farmacia. Evoluzione del servizio e nuove aspettative del cliente, una riflessione su come l’intelligenza artificiale sta trasformando processi, servizi e modelli organizzativi e su come la farmacia possa coglierne le opportunità senza perdere il proprio valore distintivo: la relazione umana, la competenza professionale e la capacità di rispondere ai bisogni di salute delle persone. La farmacia del futuro sarà infatti sempre più il risultato dell’integrazione tra diverse forme di intelligenza: quella artificiale, in grado di supportare e semplificare il lavoro quotidiano; quella professionale, patrimonio di conoscenze e capacità di consulenza del farmacista; e quella relazionale, fondamentale per costruire un rapporto di fiducia con un cliente sempre più informato, consapevole ed esigente.

Numerosi gli esperti e i protagonisti del settore che porteranno il proprio contributo. Tra questi Franco Falorni, professore presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, Luca Sartoretto Verna, architetto e Ad di Sartoretto Verna Srl, Gadi Schoenheit associate director Vva MarketResearch, Martina Matani, Division Training Lead L’Oréal Dermatological Beauty, Lamberto Pierluca, People & Performance Consultant, Francesco Lazzari, docente a contratto in Biotecnologie mediche e diagnostica di prossimità presso UniSR e founder di Lazzaned Group srl, Massimo Glisenti, direttore commerciale Health Telematic Network, i farmacisti Amelia Biagi, Giulia Dinelli e Gabriele Sforzi che insieme a Marco Grespigna Ceo di Think Forward si confronteranno sull’ai in farmacia, Daniele Barbato, Product Manager Pharmacy di Pharmagest Italia, e infine Ivan Vallini, direttore del laboratorio di analisi cliniche Accury.

I temi affrontati spazieranno dall’impiego dell’ai nella gestione e nell’organizzazione della farmacia alla progettazione di modelli capaci di sostenere la crescita, passando per l’evoluzione del ruolo del farmacista e delle competenze necessarie per affrontare il cambiamento. Si parlerà inoltre di dermocosmesi e terapia adiuvante come opportunità di consulenza al banco etico, di Point of Care Testing (POCT) e diagnostica di prossimità, di telemedicina e televisite, del ruolo della farmacia territoriale come hub di servizi del Servizio Sanitario Nazionale e delle nuove potenzialità dell’intelligenza artificiale integrata nei gestionali e nei processi di analisi.