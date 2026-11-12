Domenica l’intitolazione di via della Panchina a monsignor Mansueto Bianchi

“Con questa intitolazione – dichiara l’assessore alla toponomastica Moreno Bruni – rispondiamo alla richiesta della parrocchia di Santa Maria a Colle, dove Mansueto Bianchi è nato. Egli era un uomo che univa una grande preparazione dottrinale a grandi doti di umanità ed è sempre rimasto nel cuore di tutti gli abitanti della frazione lucchese e di tutta la città, anche dopo che, divenuto vescovo, aveva lasciato la sua Lucca, prima per Volterra e poi per Pistoia. Domenica sarà dunque una giornata di festa, alla quale l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare”.