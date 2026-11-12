L'opportunità|
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Il Comune mette in vendita cinque auto in un lotto unico: base d’asta 10700 euro
12 novembre 2026 | 11:25
Sono quattro Panda e una Punto: offerta da inviare entro e non oltre le 13 del 30 novembre all’Ufficio protocollo secondo precise modalità
Il Comune di Lucca intende procedere alla vendita di 4 Fiat Panda e una Fiat Punto in un unico lotto mediante asta pubblica con il metodo dell’offerta segreta.
L’offerta, a pena d’esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Lucca entro e non oltre le 13 del 30 novembre secondo le modalità riportate nell’avviso.
Il prezzo a base d’asta è di 10700 euro.