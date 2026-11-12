Logo
asta pubblica
auto
avviso
base d'asta
comune di lucca
Fiat Panda
Fiat Punto
lotto unico
offerta segreta
Ufficio Protocollo
vendita
Lucca

L'opportunità

|
Dalla Città
/

Il Comune mette in vendita cinque auto in un lotto unico: base d’asta 10700 euro

12 novembre 2026 | 11:25
Share0
di Redazione

Redazione

Il Comune mette in vendita cinque auto in un lotto unico: base d&#8217;asta 10700 euro

Sono quattro Panda e una Punto: offerta da inviare entro e non oltre le 13 del 30 novembre all’Ufficio protocollo secondo precise modalità

Il Comune di Lucca intende procedere alla vendita di 4 Fiat Panda e una Fiat Punto in un unico lotto mediante asta pubblica con il metodo dell’offerta segreta.

L’offerta, a pena d’esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Lucca entro e non oltre le 13 del 30 novembre secondo le modalità riportate nell’avviso.

Il prezzo a base d’asta è di 10700 euro.