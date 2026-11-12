Lucca, tornano gli stati generali del turismo con la terza edizione

Lucca si confronta sul futuro della destinazione tra nuove sfide, opportunità e proposte: all’auditorium San Romano una giornata aperta a cittadini, operatori e addetti ai lavori per analizzare le tendenze del settore con esperti nazionali e contribuire alle strategie turistiche del territorio. Martedì (17 novembre) sarà il momento della terza edizione degli stati generali del turismo, organizzati dal Comune di Lucca con la curatela di Silvia Livoni e la moderazione di Ludovica Casellati. La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione attraverso il seguente link: https://forms.gle/MJFcEd84wbSETCzu8.

Un appuntamento che, dopo le prime due edizioni, si consolida come momento di riferimento per il dibattito sulle politiche turistiche del territorio, con l’obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti, realtà economiche e comunità locale. Un’occasione per fare il punto sul percorso intrapreso, approfondire le trasformazioni di un settore in continua evoluzione e, soprattutto, offrire all’amministrazione comunale e agli organismi impegnati nella promozione della destinazione idee, osservazioni e contributi utili a orientare le scelte future.

Attrarre, accogliere, restituire per la destinazione del futuro è il titolo scelto per questa terza edizione, che pone al centro non soltanto la capacità di Lucca di richiamare visitatori, ma anche la qualità dell’accoglienza e il valore che il turismo può generare per il territorio e per chi lo vive quotidianamente.

La giornata prenderà il via alle 9,30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 10 dai saluti istituzionali del sindaco di Lucca, Mario Pardini, e dell’assessore al turismo, Remo Santini.

Alle 10,30 si entrerà nel vivo dei lavori con la sessione dedicata alla lettura del turismo, agli scenari e alle tendenze del settore. Mirko Lalli, esperto europeo indipendente di dati e intelligenza artificiale applicati al turismo, approfondirà il futuro delle destinazioni turistiche, mentre Ruben Santopietro, fondatore e ceo di Visit Italy, affronterà il tema delle strategie per valorizzare l’Italia e le sue città d’arte. Alessandro Tortelli, direttore scientifico del Centro studi turistici, presenterà un’analisi delle tendenze attuali e delle prospettive future.

Dalle 11,30 il programma proseguirà con una serie di dialoghi tematici dedicati ad alcuni dei principali ambiti di sviluppo dell’offerta turistica. Si parlerà di enogastronomia e Food & Wine Experience con Fiorenzo Valbonesi e Samuele Cosentino, di sostenibilità dei grandi eventi con il direttore di Lucca Crea Emanuele Vietina, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, Mimmo D’Alessandro ed il collegamento di Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolat, di turismo congressuale e d’affari con Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia, e Alessandra Guidi, e di cineturismo, un settore sempre più interessante anche per Lucca, con Gianluca Cannizzo e il direttore del Lucca Film Festival Nicola Borrelli. Un confronto articolato, pensato per approfondire le diverse vocazioni turistiche della città e individuare nuove opportunità di crescita e valorizzazione.

Alle 13.20 sarà quindi la volta delle strategie della Destinazione Piana di Lucca, con l’intervento di Raffaella Drammissino, project manager della Dmc Piana di Lucca, e la presentazione di Gems in Tuscany. Dopo la pausa dedicata al networking, alle 14,30 si aprirà uno dei momenti centrali dell’intera giornata: gli interventi dalla platea, durante i quali i partecipanti potranno prendere direttamente la parola, condividere riflessioni e presentare proposte all’amministrazione e ai soggetti coinvolti nella gestione e nella promozione turistica del territorio. Seguiranno le conclusioni generali e la chiusura dei lavori.