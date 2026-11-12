Prima volta a Lucca per il Festival della Migrazione della Cei

Segue una tavola rotonda di esperienze a confronto con Mrita Chaudhuri, Haifa Asakkaf, presidente e fondatrice dell’associazione fiorentina Good World Citizen, e la stessa Sara Vatteroni. Le conclusioni sono affidate all’avvocata Grazia Villa, impegnata da quarant’anni nella tutela dei diritti delle donne e delle persone migranti.

Il Festival della Migrazione è giunto all’undicesima edizione ed è promosso da Fondazione Migrantes della Cei, Associazione Porta Aperta e Università di Modena e Reggio Emilia. È realizzato con il sostegno di Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Modena, del Comune di Carpi e della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di numerosi atenei, tra cui l’Università di Bologna, e di comuni del territorio, con il sostegno di alcune diocesi emiliane e con Bperb Banca e Generali Italia come sponsor.