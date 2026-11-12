L'appuntamento|
Prima volta a Lucca per il Festival della Migrazione della Cei
Domani (13 novembre) dalle 18 in Arcivescovado ‘Oltre i confini della cura: modelli e testimonianze a confronto’ con Migrantes
È la prima volta che il Festival della Migrazione fa tappa a Lucca. L’appuntamento è venerdì (13 novembre), dalle 18 alle 19.45, nel Salone dell’Arcivescovado in piazzale Arrigoni, con Oltre i confini della cura: modelli e testimonianze a confronto, a cura di Migrantes Toscana.
Al centro dell’incontro il lavoro di cura, che in Italia poggia in larga parte sulle spalle delle donne migranti: assistenti familiari, collaboratrici domestiche, operatrici che sostengono anziani, malati e famiglie, spesso lontane dai propri figli. Coordina Sara Vatteroni, direttrice regionale di Migrantes Toscana. Interviene Simona Berhe, docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze e curatrice di un capitolo dell’ultimo Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes.
Segue una tavola rotonda di esperienze a confronto con Mrita Chaudhuri, Haifa Asakkaf, presidente e fondatrice dell’associazione fiorentina Good World Citizen, e la stessa Sara Vatteroni. Le conclusioni sono affidate all’avvocata Grazia Villa, impegnata da quarant’anni nella tutela dei diritti delle donne e delle persone migranti.
Il Festival della Migrazione è giunto all’undicesima edizione ed è promosso da Fondazione Migrantes della Cei, Associazione Porta Aperta e Università di Modena e Reggio Emilia. È realizzato con il sostegno di Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Modena, del Comune di Carpi e della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di numerosi atenei, tra cui l’Università di Bologna, e di comuni del territorio, con il sostegno di alcune diocesi emiliane e con Bperb Banca e Generali Italia come sponsor.
Il programma completo e l’agenda delle proposte del Festival sono disponibili su www.festivalmigrazione.it.