Sanità|
Si conclude l’incarico del dottor Davide Costanzo: ecco come scegliere il nuovo medico
Stop al servizio dal prossimo 21 novembre: la scelta si può effettuare anche senza recarsi allo sportello Cup
L’azienda Usl Toscana nord ovest informa che a partire dal prossimo 21 novembre, si concluderà l’incarico del dottor Davide Costanzo, medico di famiglia a Lucca.
L’Asl ricorda che il cambio del medico di medicina generale si può effettuare via internet attraverso il Portale cambio medico, attraverso la app Toscana Salute, oppure utilizzando lo sportello automatizzato dei Totem PuntoSì presenti nelle strutture sanitarie (con tessera sanitaria attivata e codice Pin), oppure ad uno sportello Cup, oppure ancora inviando una richiesta via email all’indirizzo cambiomedico@uslnordovest.toscana.it.
Tutte le info sono disponibili al link https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-medico-o-pediatra-di-famiglia