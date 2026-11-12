Torna ‘Lucca Dance Zumba for Meyer’: spettacolo di solidarietà per l’ospedale pediatrico

Domenica (15 novembre) al Palatagliate torna il grande appuntamento con la Zumba a favore della Fondazione Meyer, quest’anno con tante novità.

Un grande evento, un unico grande obiettivo: trasformare il movimento in solidarietà e regalare sorrisi ai bambini dell’Ospedale pediatrico Meyer, col sostegno del Comune di Lucca, Tecno Service e LU.ME..

Un evento che, anno dopo anno, continua a crescere grazie alla passione, all’entusiasmo e alla generosità di una grande comunità unita dalla voglia di fare del bene.

“Lucca Dance Zumba for Meyer è un progetto in cui crediamo profondamente e che, arrivato alla quarta edizione, rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – dichiara Mirco Trielli, presidente di Zefiro –. Ogni anno cerchiamo di fare un passo in più, di coinvolgere nuove realtà, aziende, artisti, perché siamo convinti che la solidarietà sia ancora più forte quando diventa un impegno condiviso. Il nostro invito ora è rivolto a tutta la città di Lucca: partecipate, portate i vostri amici, le vostre famiglie, i vostri bambini. Non occorre essere ballerini o conoscere Zumba per esserci. Basta avere voglia di trascorrere un pomeriggio insieme e contribuire a qualcosa di importante. Ogni presenza, ogni donazione, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Ci piacerebbe vedere il Palatagliate pieno, non soltanto di persone, ma soprattutto di quella generosità che la nostra città ha sempre saputo dimostrare“.

La manifestazione vedrà tra i protagonisti Luca De Nigro, Vicky Zagarra (Zes – Zumba Education Specialist), Marina Paraluppi, Katia Russello (ZJ – Zumba Jammer), Valentina Lottini (ZJ Zumba Kids) e il piccolo Luis Armando Quiroz, giovane talento della new generation Zumba, simbolo di un movimento capace di coinvolgere e unire generazioni diverse.

Il sostegno del Comune di Lucca: lo sport come strumento di solidarietà

Lucca Dance Zumba for Meyer 2026 si svolge con il patrocinio del Comune di Lucca – assessorato allo sport, a conferma dell’importanza di una manifestazione che unisce attività fisica, aggregazione e impegno sociale.

Un sostegno concreto grazie al bando Vivi Lucca, attraverso il quale il Comune ha finanziato nuovamente la disponibilità del Palatagliate, rendendo possibile la realizzazione della grande masterclass solidale.

Un contributo prezioso che dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini possa trasformarsi in un’opportunità per l’intera comunità.

“Il Comune sostiene ancora una volta Lucca Dance Zumba for Meyer – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti – , un’iniziativa che interpreta pienamente i valori dello sport che vogliamo promuovere nella nostra città. Lo sport non è soltanto competizione o attività fisica, ma è anche aggregazione, inclusione, partecipazione e capacità di costruire relazioni. Manifestazioni come questa dimostrano che lo sport può diventare uno straordinario veicolo di solidarietà, capace di unire persone di tutte le età intorno a una causa importante. Attraverso il bando Vivi Lucca il Comune ha voluto sostenere concretamente la realizzazione dell’evento, mettendo a disposizione il Palatagliate. È bello pensare che uno spazio sportivo della nostra città possa trasformarsi, per un giorno, in un grande luogo di incontro, festa e generosità, con Lucca protagonista di un messaggio che va ben oltre i suoi confini”.

Due importanti realtà del territorio scelgono di sostenere la solidarietà

Tra le novità di questa quarta edizione c’è il sostegno di Tecno Service e LU.ME., due realtà che hanno scelto di affiancare Lucca Dance Zumba for Meyer, condividendone lo spirito solidale e l’attenzione verso i bambini e le famiglie.

Tecno Service, azienda attiva nel settore della gestione e manutenzione di edifici e impianti, delle costruzioni e dell’efficientamento energetico, rappresenta una realtà imprenditoriale che mette competenze e professionalità al servizio del territorio. La sua partecipazione esprime la volontà di contribuire a un’iniziativa che mette al centro le persone, il benessere collettivo e la solidarietà.

“Abbiamo scelto di sostenere Lucca Dance Zumba for Meyer perché crediamo che un’impresa debba essere parte attiva della comunità in cui opera – spiegano da Tecno Service –. Il valore di un’azienda non si misura soltanto attraverso il lavoro che svolge, ma anche attraverso l’attenzione che riesce a dedicare alle persone e al territorio. Contribuire a un progetto che sostiene i bambini del Meyer significa partecipare a qualcosa che ha un valore autentico, umano, che va oltre qualsiasi logica commerciale. Siamo orgogliosi di essere al fianco di questa iniziativa e di chi, con passione e impegno, la rende possibile”.

LU.ME. – Metalmeccanica Lucchese per il Territorio è invece un progetto che riunisce importanti aziende metalmeccaniche della provincia di Lucca, nato per promuovere iniziative sociali, culturali e solidali a beneficio della comunità.

La sua adesione a Lucca Dance Zumba for Meyer si inserisce perfettamente in questa missione: dimostrare che il mondo delle imprese può fare squadra con il territorio, sostenendo progetti capaci di generare valore umano e sociale.

Il comitato, che vede unite 11 significative realtà lucchesi del settore metalmeccanico aderenti a Confindustria Toscana Nord (A. Celli Group, Fapim, Fosber, Futura, Gambini, KME Italy, Mevas, Rotork Fluid Systems, Sampi, Toscotec e Valmet Tissue Converting) che dal 2013 realizzano iniziative in favore dei dipendenti e del territorio, riconosciuto “Best practice” a livello nazionale da Confindustria – Federmeccanica, ha deciso di dare un proprio contributo all’iniziativa.

Scopo del progetto LU.ME. è fare sistema, ideare, progettare e attuare attività di concreta utilità ed efficacia per tutti i cittadini della provincia, atte a favorire lo sviluppo del territorio, oltre che per i quasi 3000 dipendenti delle stesse aziende. Dalla raccolta e distribuzione di libri ed altri beni a scuole, associazioni e Rsa del territorio, ai regali sospesi con Caritas, alle iniziative per i dipendenti come l’estrazione di biglietti per manifestazioni culturali, le giornate di prevenzione, fino alle raccolte di libri per bambini e bambine delle scuole dell’infanzia e nei reparti pediatrici degli ospedali, alle iniziative di orientamento scolastico per i giovani e agli spettacoli teatrali prodotti, come Rspp sui temi della sicurezza, interpretato da Marco Brinzi: sono numerosissime le attività realizzate dal manipolo di aziende con in mente una idea nuova di cooperazione.

Grazie al contributo di LU.ME. quest’anno sarà presente un ospite speciale: Matteo Cesca, che porterà sul palco la sua ironia travolgente, accompagnando e presentando l’evento.

Comico, attore e autore lucchese, calca le scene dal 2004, distinguendosi per i suoi monologhi e partecipando a programmi televisivi come Colorado, Zelig Lab e Tu sì que vales. Vincitore di prestigiosi premi nazionali di cabaret, affianca all’attività teatrale esperienze nel cinema, nella radio e nella sceneggiatura.

Zumba e solidarietà: quando il movimento diventa un gesto d’amore

A raccontare lo spirito della manifestazione è Valentina Altamura, direttrice artistica di Lucca Dance Zumba for Meyer, che sottolinea il valore di una disciplina capace di trasformare musica, energia e divertimento in un’esperienza collettiva di solidarietà.

“Non avrei mai creduto di arrivare fino a qui, quando 4 anni fa ebbi l’idea di partire per questo viaggio. Un evento che negli anni è cresciuto sempre più, fino a portare al Palatagliate presenter di rilievo internazionale, vere e proprie icone del mondo Zumba. Ma la vera anima sono le persone, la community di istruttori e tutti gli allievi e appassionati che hanno una forza straordinaria. Zumba riesce ad abbattere le barriere, a far sentire che ciascuno è parte parte di qualcosa, indipendentemente dall’età o dalla preparazione fisica. Quando questa energia viene messa al servizio della solidarietà, nasce qualcosa di ancora più bello. Il nostro obiettivo è portare sorrisi. Vogliamo muoverci con gioia, fare rumore, riempire il Palatagliate di colori, musica ed energia positiva. Perché per noi qui non si fa soltanto fitness: Zumba è condivisione, comunità e, in questa occasione, è soprattutto solidarietà”.

Alle 14,30 si apre con una sfilata speciale

Il pomeriggio inizierà alle 14,30 con una novità all’insegna dello stile e della creatività: una sfilata promossa da Giada Zumba Wear, per la quale è stato organizzato un contest dedicato alla selezione dei partecipanti.

Un’apertura originale, coinvolgente e piena dei colori del brand Zwear, capace di portare in passerella l’entusiasmo e l’inclusività della community Zumba: a sfilare saranno Zin, allievi e appassionati, non modelli professionisti.

I bambini protagonisti: il futuro della Zumba incontra la solidarietà

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà dedicato proprio ai più piccoli.

Saranno infatti i bambini, guidati dalla Jammer di Zumba Kids Valentina Lottini, i primi a esibirsi, dando il via alla parte danzante dell’evento. Una scelta dal valore simbolico: sono i bambini ad aprire una manifestazione nata per aiutare altri bambini.

Gli Zin, la vera anima dell’evento

Anche quest’anno arriveranno a Lucca tantissimi ZIN, Zumba Instructor Network, provenienti da tutta Italia, pronti a salire sul palco e a coinvolgere centinaia di appassionati.

A loro va fin da ora un ringraziamento speciale. Sono gli istruttori, con la loro passione, la loro disponibilità e la capacità di coinvolgere interi gruppi di partecipanti, a rappresentare la vera anima di questa manifestazione. Ogni istruttore che sceglie di esserci, ogni gruppo che si mette in viaggio, ogni persona che entra al Palatagliate contribuisce a far crescere una straordinaria catena di solidarietà.

Tutto il ricavato alla Fondazione Meyer per il progetto Play Therapy

Come nelle precedenti edizioni, l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Meyer, a sostegno del progetto Play Therapy.

Un progetto che aiuta i bambini ricoverati a vivere il periodo di cura in un ambiente più accogliente e sereno, attraverso attività ludiche, creative e ricreative, dal gioco alla musica, dal teatro alla presenza dei clown e degli animali della Pet Therapy.

Perché curare un bambino significa anche prendersi cura delle sue emozioni, delle sue paure e del suo bisogno di continuare a sorridere.