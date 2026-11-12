Torna ‘…un sabato azZECCAto…’: consultori, fumetti e commercio al terzo appuntamento della Fondazione Antica Zecca

Sabato 21 novembre torna per il terzo appuntamento …un sabato azZECCAto…, il salotto culturale, politico, artistico, letterario e di mondo vario, ideato e moderato dal giornalista Cristiano Consorti, che si svolge una volta al mese nella sede della Fondazione Antica Zecca di Lucca alla Casermetta San Donato sulle Mura urbane guidata dal suo presidente Alessandro Colombini.

I temi che verranno trattati durante la giornata sono vari: l’attività del consultorio, l’importanza di non abbassare la guardia nella lotta contro la violenza sulle donne. E poi fumetti, illustrazione e tutto ciò che concerne la nona arte. Dunque il turismo, ma anche eventi natalizi a Lucca, e poi lo stato dell’arte del commercio cittadino.

Ospiti di questo terzo appuntamento saranno dunque Patrizia Fistesmaire (Responsabile UF Consultoriale Piana di Lucca, Direttrice Uoc Psicologia della continuità ospedale territorio di Azienda Usl Toscana nordovest) che parlerà dell’attività del consultorio. Fistesmaire inoltre, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (il 25 novembre) interverrà anche su questa importante tematica. Insieme a lei ci saranno l’illustratore e fumettista Bigo che parlerà dei suoi ultimi lavori e dell’attività futura, la direttrice di Confcommercio Lucca – Massa Carrara, Sara Giovannini, che interverrà sullo stato di salute del commercio cittadino, e l’assessore al Turismo Remo Santini che invece illustrerà, tra le altre cose, i prossimi eventi in vista del Natale 2026.