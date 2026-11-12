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Tre rintocchi per celebrare la fine delle terapie: al San Luca arriva la ‘Campanella del Sollievo’
Il regalo al reparto oncologico porta la firma dell’associazione Il Ritrovo di Roberta e di Tatiana Santini. Gli operatori sanitari: “Un potente simbolo di speranza, forza e rinascita”
Il personale infermieristico e medico del Day Hospital Oncologico/Cord e la direzione dell’Ospedale San Luca di Lucca desiderano esprimere un sentito ringraziamento all’associazione Il Ritrovo di Roberta e a Tatiana Santini per la generosa donazione della ‘Campanella della Sollievo’, destinata al reparto oncologico dell’ospedale.
“Questo gesto – scrivono gli operatori sanitari – rappresenta un segno tangibile, di vicinanza, sensibilità e sostegno per i pazienti, che va oltre il suo valore materiale: è diventato un potentissimo simbolo di speranza, forza e rinascita per tutti i nostri pazienti“.
“Posizionata nell’area dedicata del reparto, la campanella accoglierà d’ora in poi il momento più atteso da chi affronta il percorso di cura: quello della conclusione delle terapie e del ritorno alla vita quotidiana. Il suo primo rintocco celebrerà la fine della battaglia, il secondo onorerà il coraggio del percorso e l’impegno di chi cura, mentre il terzo darà forza a chi sta ancora lottando nelle nostre stanze”.
Con questo gesto, l’associazione Il Ritrovo di Roberta e Tatiana Santini hanno donato non solo una campanella, ma anche un simbolo capace di dare voce alla gioia di chi conclude le terapie e di offrire conforto e motivazione a chi continua il proprio cammino di cura.