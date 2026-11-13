A Palazzo Guinigi ‘Conversazioni sulla fibromialgia’ con la Società medico chirurgica lucchese

Il convegno è frutto di un importante lavoro di squadra tra la dottoressa Melchiorre e l’Associazione malati reumatici della Toscana

Sos reumatologia. Diritto alla cura, quarta tappa. Conversazioni sulla fibromialgia è il tema del convegno, aperto a tutti, accreditato per le professioni sanitarie, che si svolgerà nelle sale di Palazzo Guinigi, in via Guinigi 29, sabato (14 novembre) dalle 8,30 alle 17,30.

La giornata, organizzata dalla Società medico chirurgica lucchese, di cui è presidente la dottoressa Daniela Melchiorre, offrirà anche l’occasione per conoscere il laboratorio di museoterapia con il professor Maurizio Vanni e l’atelier neuroestetico con il professor Enrico Marchi.

“Tanto ancora c’è da fare in sanità e per garantire le cure a chi ne ha bisogno – spiega Melchiorre – Un primo passo è stato fatto nei riguardi della fibromialgia, ma è solo il primo passo. Ci incontriamo per condividere un percorso e per sperimentare la modalità con cui si svolgeranno i due laboratori, di museoterapia e di neuroestetica, e la loro efficacia. Rappresentano una novità che bene si inserisce nel concetto di welfare culturale che viene definito come modello integrato che intende unire l’uso delle arti, della cultura e del patrimonio storico-artistico ai servizi socio-sanitari per promuovere il benessere psicofisico e la salute collettiva”.

Continua in questa ottica, la stretta collaborazione tra la Società medico chirurgica Lucchese (Smcl) e l’Associazione toscana malati reumatici (ATmar) che, nel convegno di sabato, affrontano insieme la fibromialgia, una malattia che finalmente è stata riconosciuta tale anche nel nostro paese, con il suo inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ma che ancora richiede attenzione ed impegno affinché non possa essere mai più considerata una cosa da malati immaginari, né sottovalutata quando si associa ad altre malattie reumatologiche.

La necessità del confronto nel convegno di sabato, aggiunge Melchiorre, “nasce dal perdurare del momento difficile che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario e per far luce sui possibili meccanismi che determinano l’insorgenza della malattia. Pur non essendo ancora del tutto chiarite le cause, si ritiene infatti che la sindrome derivi da un’alterata percezione del dolore a livello del sistema nervoso centrale”.

Il convegno è frutto di un importante lavoro di squadra tra la dottoressa Melchiorre e l’Atmar, Associazione malati reumatici della Toscana, presieduta dalla dottoressa Paola Grossi. Lo scopo del convegno è affrontare le esigenze che emergono dal territorio e la necessità di avere un team multidisciplinare che si prenda carico del paziente in tutta la sua complessità.