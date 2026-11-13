L'incontro|
Il dialogo per trasformare le risorse in opportunità: il presidente della Fondazione Crl Marsili ospite dei Lions
Il numero uno di S.Micheletto ha tenuto iuna relazione sull’importanza del rapporto tra istituzioni, fondazioni e associazioni del territorio
Si è svolto ieri pomeriggio (12 novembre) nell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara un importante incontro per parlare del ruolo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nello sviluppo del territorio lucchese.
L’iniziativa è stata organizzata dai Lions Club Lucca Le Mura e Garfagnana. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto sul contributo che la Fondazione offre alla crescita della comunità, attraverso il sostegno a progetti e iniziative nei settori della cultura, dell’istruzione, del sociale, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico
La serata si è aperta col saluto dei presidenti dei club Carlo Siclari e Loreno Bertolacci ed è poi proseguita con un breve inquadramento storico del percorso della Fondazione fatto dal socio del Lc Lucca Le Mura Luca Marchi. Dopo un saluto della vice presidente della Fondazione Maria Pia Mencacci, il presidente Massimo Marsili ha tenuto la sua relazione.
Fra i vari argomenti affrontati, Marsili ha spiegato quanto sia importante il dialogo tra istituzioni, fondazioni e associazioni del territorio, affinché le risorse disponibili possano tradursi in opportunità concrete per la collettività.
L’evento ha confermato il valore degli incontri Interclub come momento di condivisione, amicizia e collaborazione tra i Lions, nello spirito di servizio che da sempre contraddistingue l’associazione.