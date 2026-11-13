Il dialogo per trasformare le risorse in opportunità: il presidente della Fondazione Crl Marsili ospite dei Lions

L’iniziativa è stata organizzata dai Lions Club Lucca Le Mura e Garfagnana. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto sul contributo che la Fondazione offre alla crescita della comunità, attraverso il sostegno a progetti e iniziative nei settori della cultura, dell’istruzione, del sociale, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico