Il peso delle parole online: confronto sul cyberbullismo alle scuole medie Carducci e Da Vinci

Bullismo, cyberbullismo e uso responsabile dei social network: sono i temi al centro degli incontri che nei giorni scorsi hanno coinvolto gli studenti delle scuole medie Carducci e Leonardo da Vinci di Lucca, appartenenti rispettivamente agli istituti comprensivi Lucca centro storico e Giuseppe Ungaretti di San Concordio.

A confrontarsi con i ragazzi è stato Ludovico Aldasio, che lavora nella gestione dei tour e nella comunicazione di Gloria Gaynor e nelle pubbliche relazioni per gli artisti di Warner Music Us. Gli appuntamenti rientrano nel progetto No al bullismo, nato nel 2024 per sensibilizzare gli studenti sulle prevaricazioni dentro e fuori dalla rete.

Durante gli incontri si è parlato delle conseguenze psicologiche del bullismo e dell’odio online, ma anche di inclusione, rispetto reciproco ed empatia. Una parte del confronto è stata dedicata alla responsabilità nell’uso dei social: il peso delle parole, gli effetti dei comportamenti dietro uno schermo e la cura della propria presenza digitale.

Aldasio ha inoltre raccontato il proprio percorso professionale, invitando gli studenti a coltivare le passioni senza lasciare che il giudizio degli altri diventi un ostacolo.