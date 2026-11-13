il ricordo|
La Chiesa come comunione e missione in ricordo di don Pietro Gianneschi
L’occasione di approfondimento a 3 anni dalla morte dell’ex segretario del vescovo Enrico Bartoletti
Un incontro per ricordare don Pietro Gianneschi a tre anni dalla morte, con un momento di approfondimento e confronto. Domani 14 novembre alle 9,30 nella sala parrocchiale dell’Arancio l’appuntamento è con Chiesa popolo di Dio: esperienza di comunione e missione.
Ne parleranno tre autorevoli voci: suor Giancarla Barbon, religiosa dell’ordine di Santa Dorotea, docente di catechetica, autrice di testi e sussidi, formatrice, che ha vissuto alcuni anni a Lucca ed ha conosciuto personalmente don Pietro. E, poi, Rosanna Virgili, biblista, scrittrice, docente di esegesi dell’Antico Testamento all’Istituto Teologico Marchigiano aggregato alla Pontificia Università Lateranense, collaboratrice a diverse testate tra cui Credere e Rocca e don Marcello Brunini, parroco della parrocchia di Varignano a Viareggio e, dal 2005, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Lucca. Insegna teologia spirituale e scienze umane allo Studio Teologico Interdiocesano a Camaiore (S.T.I.) e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pisa.
Don Brunini ha curato il volume “La speranza non delude” che raccoglie le omelie del venerabile vescovo Enrico Bartoletti, di cui don Pietro Gianneschi fu segretario. Sulle orme di monsignor Bartoletti, don Pietro ha testimoniato la Chiesa come la comunità in cui l’esperienza di fede si alimenta in un dialogo continuo con l’attenzione alla responsabilità della promozione umana. Con questo incontro si intende continuare a cercare come comunicare e condividere la missione di credenti in Gesù Cristo nell’oggi della storia.