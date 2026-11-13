La Chiesa come comunione e missione in ricordo di don Pietro Gianneschi

Un incontro per ricordare don Pietro Gianneschi a tre anni dalla morte, con un momento di approfondimento e confronto. Domani 14 novembre alle 9,30 nella sala parrocchiale dell’Arancio l’appuntamento è con Chiesa popolo di Dio: esperienza di comunione e missione .

Ne parleranno tre autorevoli voci: suor Giancarla Barbon, religiosa dell’ordine di Santa Dorotea, docente di catechetica, autrice di testi e sussidi, formatrice, che ha vissuto alcuni anni a Lucca ed ha conosciuto personalmente don Pietro. E, poi, Rosanna Virgili, biblista, scrittrice, docente di esegesi dell’Antico Testamento all’Istituto Teologico Marchigiano aggregato alla Pontificia Università Lateranense, collaboratrice a diverse testate tra cui Credere e Rocca e don Marcello Brunini, parroco della parrocchia di Varignano a Viareggio e, dal 2005, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Lucca. Insegna teologia spirituale e scienze umane allo Studio Teologico Interdiocesano a Camaiore (S.T.I.) e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pisa.