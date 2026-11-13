Le chiavi dei negozi chiusi ai sindaci: Confcommercio si mobilita

Le chiavi dei negozi che hanno chiuso saranno consegnate simbolicamente ai sindaci , insieme a un pacchetto di proposte per sostenere il commercio di vicinato. È il gesto al centro della Giornata delle chiavi , la mobilitazione nazionale promossa da Confcommercio per lunedì (16 novembre), alla quale aderisce anche l’associazione di Lucca Massa Carrara con tre incontri sul territorio.

L’iniziativa, intitolata Viviamo le città – Giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio , punta a richiamare l’attenzione sulla progressiva scomparsa delle attività di prossimità. Un fenomeno che riguarda i centri urbani, ma anche le periferie, i piccoli comuni e i borghi, dove la chiusura di un negozio comporta la perdita di un servizio e di un luogo di incontro.

Gli appuntamenti si terranno nelle tre sedi di Confcommercio: alle 11 a Viareggio , in via Repaci 18; alle 16 a Massa , in via Massa Avenza 38/c; alle 17 a Lucca , in via Fillungo 121. L’associazione ha invitato a partecipare tutti i sindaci delle rispettive aree, i parlamentari e i consiglieri regionali di riferimento.

Alla consegna delle chiavi si affiancherà la presentazione di proposte per tutelare il commercio di vicinato, sostenere le imprese esistenti e favorire la rigenerazione urbana. L’obiettivo è avviare un confronto con le amministrazioni locali e costruire strategie condivise contro la desertificazione commerciale, attraverso un’azione coordinata tra istituzioni, associazioni di categoria e cittadini.