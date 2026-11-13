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Le chiavi dei negozi chiusi ai sindaci: Confcommercio si mobilita
La ‘Giornata delle chiavi’ porta sul territorio il confronto sulla desertificazione commerciale: incontro con sindaci, parlamentari e consiglieri regionali
Le chiavi dei negozi che hanno chiuso saranno consegnate simbolicamente ai sindaci, insieme a un pacchetto di proposte per sostenere il commercio di vicinato. È il gesto al centro della Giornata delle chiavi, la mobilitazione nazionale promossa da Confcommercio per lunedì (16 novembre), alla quale aderisce anche l’associazione di Lucca Massa Carrara con tre incontri sul territorio.
L’iniziativa, intitolata Viviamo le città – Giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio, punta a richiamare l’attenzione sulla progressiva scomparsa delle attività di prossimità. Un fenomeno che riguarda i centri urbani, ma anche le periferie, i piccoli comuni e i borghi, dove la chiusura di un negozio comporta la perdita di un servizio e di un luogo di incontro.
Gli appuntamenti si terranno nelle tre sedi di Confcommercio: alle 11 a Viareggio, in via Repaci 18; alle 16 a Massa, in via Massa Avenza 38/c; alle 17 a Lucca, in via Fillungo 121. L’associazione ha invitato a partecipare tutti i sindaci delle rispettive aree, i parlamentari e i consiglieri regionali di riferimento.
Alla consegna delle chiavi si affiancherà la presentazione di proposte per tutelare il commercio di vicinato, sostenere le imprese esistenti e favorire la rigenerazione urbana. L’obiettivo è avviare un confronto con le amministrazioni locali e costruire strategie condivise contro la desertificazione commerciale, attraverso un’azione coordinata tra istituzioni, associazioni di categoria e cittadini.
La giornata si inserisce nell’impegno nazionale di Confcommercio, portato avanti anche attraverso il progetto Cities, per promuovere città più vive, attrattive e sostenibili, riconoscendo al commercio un ruolo nell’identità dei luoghi e nella qualità della vita.