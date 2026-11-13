Le comunità energetiche rinnovabili fanno rete: l’incontro delle Cer per un futuro più sostenibile

Un incontro aperto a tutte le comunità energetiche rinnovabili già costituite o in via di costituzione nella provincia di Lucca e a tutta la cittadinanza, quello promosso dalla Cer di Capannori insieme alla Cer-Nova di Lucca, con l’obiettivo di creare una rete tra le varie presenze del territorio per dar vita ad una condivisione tecnica e amministrativa di queste realtà.

Il convegno, intitolato Uniamo le nostre energie – Le comunità energetiche fanno rete, è organizzato insieme ad Arrr – Agenzia regionale recupero risorse e Green Office, progetto del Polo Fermi-Giorgi di Lucca che promuove l’ecosostenibilità dell’istituto, l’economia circolare e la sensibilizzazione della comunità scolastica. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Lucca e sarà anche l’occasione per fare il punto sullo sviluppo delle Cer in Toscana, con la partecipazione delle studentesse e degli studenti del Polo Fermi-Giorgi.

Le comunità energetiche riuniscono cittadini, piccole e medie imprese, enti pubblici, associazioni ed enti del terzo settore che scelgono di produrre, condividere e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili. L’energia prodotta localmente viene in parte utilizzata direttamente da chi ospita l’impianto e in parte immessa in rete: quella immessa e consumata nello stesso momento dai membri della comunità è considerata condivisa e dà diritto a un incentivo statale, i cui proventi vengono ripartiti secondo le regole stabilite dalla Cer.

Per quanto riguarda la Cer di Capannori il Gse (Gestore servizi energetici) ha finalmente registrato l’inserimento di nuovi produttori e consumatori associati nella configurazione della cabina primaria n. 705, che interessa Marlia, Lammari, Matraia e la zona confinante del comune di Lucca con 3 produttori e 14 consumatori e della cabina 700 con 1 produttore e 9 consumatori, che interessa buona parte delle frazioni del nord-est del comune di Capannori.

Nata nel 2024 con l’adesione di circa 80 soggetti, la Cer di Capannori conta oggi 146 membri e si è classificata al terzo posto al Premio comunità energetiche rinnovabili e solidali, promosso da Legambiente con Generali Italia. L’obiettivo di lungo periodo è contribuire a rendere il Comune un territorio a zero emissioni. Cer-Nova è invece nata a Lucca nel 2025 per promuovere la condivisione di energia pulita tra cittadini, imprese ed enti pubblici.

“Questo è il primo passo di quello che è il fine primario della Cer, ossia di connettere soci produttori con soci consumatori, per favorire la massima condivisione dell’energia prodotta e consumata in loco, per una potenza di circa 110 Kwh giornaliera per un totale di 150.000 di Kwh annua di energia verde – spiega il presidente della Cer di Capannori, Piero Tartagni. – Un dato che in sé dice poco, ma che si tradurrà in un risparmio annuo di 32 tonnellate di C02, pari a quella assorbita da circa 1.450 nuovi alberi di alto fusto. Ancor più è chiaro, se diciamo che i nostri 150.000 Mwh di produzione rappresentano il fabbisogno medio annuo di risparmio di 55 famiglie . Stiamo alacremente lavorando per incrementare questo connubio fra produttori e consumatori, con il concorso anche degli enti comunali.”

“Siamo molto soddisfatti che la Cer di Capannori, la prima ad essere stata costituita in provincia di Lucca, stia crescendo, perché i benefici che ne conseguono sono importanti e di vario genere: ambientali, evitando così la produzione di energia da fonti fossili; economici, perché è possibile usufruire degli incentivi previsti dalla legge per promuovere la transizione energetica cumulabili con altri contributi e di abbassare i costi della bolletta; sociali, aiutando le persone in povertà energetica, poiché una parte dei proventi provenienti dal G.s.e. vengono destinati a questo scopo – conclude l’assessora all’ambiente, Claudia Berti. – Credo sia importante che si crei una rete tra tutte le Cer presenti sul territorio provinciale in modo da facilitare l’attività di queste importanti realtà a beneficio della comunità.”

L’incontro si terrà giovedì 19 novembre, alle 9, nella sala Tobino di palazzo Ducale a Lucca.

I lavori si apriranno con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali. Simone Tartaro, ingegnere di Arrr Firenze, presenterà dati, tendenze e scenari delle Cer in Toscana, mentre Jonathan Magliozzi, ingegnere di Arrr Lucca, illustrerà la nascita del coordinamento delle comunità energetiche regionali.

A seguire Paolo Pieraccioni, della Fondazione Isi della Camera di commercio Toscana nord ovest, presenterà il Progetto energia sostenibile del sistema camerale toscano. Rico Farnesi, di EsCo Agroenergetica Srl, interverrà sull’agrivoltaico, affrontando i temi della riduzione dell’impatto paesaggistico e dell’obiettivo del consumo di suolo zero. Giulio Raimondi, ingegnere del Polo Fermi-Giorgi, parlerà del rapporto tra comunità energetiche e scuola e delle opportunità per i giovani e gli istituti. A chiudere il convegno saranno una tavola rotonda e un confronto con i partecipanti.