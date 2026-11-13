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Le farmacie di turno a Lucca nel weekend del 14 e 15 novembre
Una farmacia aperta di notte o di domenica a Lucca si trova più in fretta se si sa dove guardare. Queste le indicazioni per il periodo dal 14 novembre al 15 novembre.
L’elenco completo e aggiornato è sulla pagina Farmacie di turno a Lucca: https://farmaciaditurno.it/places/lu/lucca
In evidenza le farmacie aperte in questo momento e i turni notturni e festivi del periodo.
Alcune farmacie di riferimento a Lucca
– Farmacia Comunale Lucca 24 ore, piazza Curtatone, 7: https://farmaciaditurno.it/lu/lucca/7536
– Farmacia Mazzorini, via delle Tagliate I°, 217: https://farmaciaditurno.it/lu/lucca/17002
– Farmacia Malagrinó Piccinni, viale Agostino Marti, 43: https://farmaciaditurno.it/lu/lucca/17009
I turni possono cambiare per cause di forza maggiore: la pagina riporta sempre lo stato aggiornato comunicato dalle farmacie.
Farmacia di Turno (MyGEST Srl): https://farmaciaditurno.it