Lucca Magico Natale, ci siamo: dal 22 novembre la città si veste di magia tra luci, mercatini e grandi novità

Fino al 6 gennaio un mese e mezzo di eventi, spettacoli e iniziative per tutte le età. Debuttano il Bosco di Natale in piazza San Michele e il video mapping sul Teatro del Giglio

Lucca si prepara a vivere il periodo più atteso e suggestivo dell’anno, quando le strade si illuminano, le piazze si riempiono di colori e atmosfere incantate e la città si ritrova per condividere la bellezza delle festività. Dal 22 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 torna infatti Lucca Magico Natale, il grande contenitore di eventi e iniziative promosso dall’amministrazione comunale, che negli anni è diventato un appuntamento di riferimento per cittadini, famiglie e visitatori, capace di valorizzare il patrimonio storico e artistico della città e di trasformare Lucca in un grande e suggestivo scenario natalizio.

Un’edizione particolarmente ricca, che unisce tradizione e innovazione, cultura e intrattenimento, arte e commercio, attraverso un calendario coordinato dai tre assessori comunali Remo Santini, al turismo, Mia Pisano, alla cultura, e Paola Granucci, al commercio, con l’obiettivo di offrire un’esperienza coinvolgente e diffusa, nella quale ogni angolo della città possa raccontare una parte della magia del Natale.

“Sarà una quinta edizione ancora più ricca delle precedenti – annuncia remo Santini -, sempre rispettando chiaramente la bellezza della nostra città. Avremo un aspetto che riguarda illuminazioni, maggior numero di proiezioni sul palazzi con il coinvolgimento di tutte le zone del centro storico ma anche della periferia. Un appuntamento che andrà avanti un mese e mezzo, siamo convinti che i lucchesi e anche chi arriva da fuori sapranno apprezzare tutto questo”.

“Lucca Magico Natale è un evento che ha avuto un grande success in passato – aggiunge l’assessora Granucci -. L’obiettivo che ci eravamo prefissati di dare una forte identità al festività natalizie e l’abbiamo raggiunto perché abbiamo avuto numerosissimi visitatori già lo scorso anno e vorremmo sicuramente confermarle anche quest’anno. I visitatori da fuori e i lucchesi stessi hanno riscoperto la nostra città e i nostri negozi dove poter fare acquisti e siamo molto contenti di questo”.

Saranno ancora una volta le luci a disegnare il volto delle festività, esaltando la bellezza delle architetture e dei luoghi simbolo di Lucca. Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il video mapping sul Teatro del Giglio Giacomo Puccini, che per la prima volta diventerà protagonista di uno spettacolare gioco di immagini, colori e suggestioni luminose. Le proiezioni artistiche interesseranno anche Palazzo Ducale, piazza Anfiteatro, la chiesa di San Michele, Palazzo Bernardini e Porta San Gervasio, dando vita a un percorso emozionante tra storia, arte e tecnologia. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuiranno le illuminazioni natalizie del centro storico, dei principali quartieri della prima periferia e gli speciali allestimenti luminosi delle rotatorie della circonvallazione, per un Natale che vuole abbracciare la città e accompagnare cittadini e visitatori fin dal loro arrivo.

Un’altra grande novità sarà il Bosco di Natale in piazza San Michele, dove oltre 200 piante daranno vita a un vero e proprio paesaggio naturale nel cuore della città. Giardini, aiuole e scorci verdi trasformeranno una delle piazze più amate di Lucca in uno spazio sorprendente, da attraversare e scoprire, tra atmosfere fiabesche e sorprese pensate per tutta la famiglia. La natura diventerà cosi parte integrante del racconto natalizio, offrendo un’esperienza originale e immersiva, capace di stupire grandi e piccoli. L’arte contemporanea dialogherà inoltre con gli spazi monumentali grazie alle installazioni d’autore di Emiliana Martinelli, che impreziosiranno piazza San Frediano e piazza Anfiteatro, e all’opera di Michel Bouquillon, collocata sul piazzale del Caffè delle Mura. Ulteriori allestimenti contribuiranno a rendere ancora più accoglienti e scenografiche piazza Santa Maria, piazzale Verdi e piazza San Martino, creando un itinerario di bellezza che accompagnerà il pubblico attraverso i luoghi più rappresentativi della città.

L’edizione 2026 di Lucca Magico Natale avrà anche un protagonista d’eccezione: Antonio Possenti, al quale sarà dedicata la mostra Il grande sogno, ospitata all’interno di Palazzo Guinigi proprio dal 21 novembre al 7 gennaio. Un omaggio a uno dei più importanti e originali artisti contemporanei, lucchese di nascita e internazionale per la forza espressiva del suo linguaggio pittorico, capace di dare forma a mondi onirici, personaggi fantastici e atmosfere sospese tra sogno e realtà. Oltre ad avere una passione per il Natale, soggetto di alcune sue opere, fu anche promotore della prima manifestazione cittadina che celebrava le festività in piazza Anfiteatro. La sua immaginazione, cosi vicina alla dimensione della fiaba e della meraviglia, accompagnerà idealmente l’intera manifestazione, conferendo a questa edizione un’identità artistica particolarmente significativa. La cultura sarà dunque uno dei fili conduttori del programma, con un Natale che non si limita ad abbellire la città, ma invita a scoprire e riscoprirne il patrimonio, le eccellenze e la straordinaria creatività.

Accanto alle novità, non mancherà naturalmente il fascino delle tradizioni più autentiche, a partire da quella dei presepi, profondamente radicata nella storia e nell’identità del territorio lucchese Presepi classici, contemporanei, originali e tradizionali saranno allestiti nelle chiese, nei palazzi storici, sulle Mura e nei borghi delle colline, raccontando attraverso ambientazioni e personaggi il significato più intimo delle festività. Particolare attenzione sarà riservata alla tradizione delle figurine realizzate nei laboratori della Valle del Serchio, espressione di un artigianato che attraversa le generazioni e continua a custodire gesti, saperi e memorie familiari. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio troverà spazio anche una nuova creazione di Francesco Zavattari, intitolata II giardino delle primizie, realizzata con le statue di Euromarchi di Bagni di Lucca. Un’occasione per riscoprire il valore di un’arte popolare che ancora oggi sa emozionare, unendo spiritualità, creatività e senso di appartenenza.

Il cuore commerciale e conviviale delle festività batterà invece in piazza Napoleone, dove tornerà il grande mercatino natalizio con 50 caratteristiche baite di legno. Un piccolo villaggio dall’atmosfera calda e accogliente, tra profumi, sapori, prodotti artigianali, specialità gastronomiche e tante idee regalo, nel quale passeggiare, incontrarsi e lasciarsi conquistare dal piacere dello shopping natalizio. Il Natale rappresenterà inoltre un’importante occasione di partecipazione e valorizzazione per il tessuto economico cittadino, grazie al coinvolgimento delle attività commerciali del territorio e alla collaborazione con Ccn Città di Lucca, che contribuirà a rafforzare il legame tra la manifestazione e le realtà economiche locali. Animazione, negozi, vetrine e attività saranno quindi parte di un’atmosfera condivisa, confermando la sensibilità e la capacità di partecipazione di un settore fondamentale per la vitalità e l’attrattività della città.

Ad arricchire ulteriormente il programma di Lucca Magico Natale sarà un ricco calendario di mercati, fiere e manifestazioni commerciali straordinarie, che coinvolgeranno il centro storico e altre zone della città, offrendo tante occasioni di incontro, shopping e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Si partirà con Preludio al Natale a Villa La Principessa (27 e 28 novembre), Il Desco al Real Collegio (27, 28 e 29 novembre), la Festa Regionale Anva di Natale nell’area dello stadio (29 novembre) e la Fiera di Sant’Ansano a Ponte a Moriano (30 novembre e 1 dicembre). A dicembre spazio a Eternal Weekend al Polo Fiere (dal 3 al 7 dicembre), Puro Cioccolato Festival in piazza Anfiteatro (dal 4 all’8 dicembre), le Giornate del Riuso al Foro Boario (5, 6 e 13 dicembre), Arte e Ingegno in San Paolino in piazza San Giusto (dal 5 all’8 dicembre), Meraki Market a Palazzo Sani (dal 5 all’8, 12 e 13 e dal 19 al 21 dicembre), Arti e Mestieri in piazza San Giusto (dall’11 al 13 dicembre), il Mercato Straordinario di Sant’Anna in viale Giacomo Puccini (13 dicembre), il tradizionale Mercato Antiquario (19 e 20 dicembre) e la Fiera promozionale del Portone dei Borghi in via dei Borghi (20 dicembre). A completare il calendario sarà inoltre la Fiera promozionale del Biologico in piazza San Francesco, in programma ogni mercoledì, per un’offerta variegata e diffusa che contribuirà a rendere ancora più vivace e attrattiva la città durante le festività.

Grande attenzione sarà come sempre dedicata ai bambini e alle famiglie, autentici protagonisti della magia natalizia. Dal 28 novembre la Fabbrica del Natale aprirà le porte nella sua nuova sede alla Cavallerizza di piazzale Verdi, uno spazio suggestivo ai piedi delle Mura che si trasformerà in un mondo incantato popolato da elfi, fate, racconti e naturalmente dall’ospite più atteso: Babbo Natale. I più piccoli potranno vivere momenti indimenticabili attraverso laboratori creativi attività di intrattenimento favole, musica e occasioni per realizzare decorazioni e piccoli doni, lasciandosi accompagnare dalla fantasia e dallo stupore.

A pochi passi, dal 29 novembre troverà spazio anche l’Ice Park che cambia sede e si trasferisce proprio accanto alla Fabbrica. creando un vero e proprio polo del divertimento natalizio. La pista di pattinaggio contribuirà a trasformare quest’area in un piccolo angolo di Polo Nord dove trascorrere il tempo libero con la famiglia ali amici e le persone care. Accanto alla pista verrà inoltre installata una speciale giostra per bambini, rappresentata da un gigantesco albero di Natale, attrazione e divertimento per i più giovani.

In occasione del completamento del restauro della Ex Chiesa del Carmine, prima di dare avvio all’ultima fase di lavori, la Fondazione 4223 invita inoltre la cittadinanza a riscoprire uno dei luoghi più iconici della città, con un progetto interamente dedicato a Lucca, ai Lucchesi ed al nostro territorio. Dal 5 dicembre al 6 gennaio il mercato sarà aperto 6 giorni su 7, con mercati contadini ed artigiani, un bar a km. 0 attivo fin dal mattino con libreria, vinili e oggettistica vintage, botteghe, workshop di artigianato ed eventi culturali: concerti, spettacoli, film documentari, presentazioni di libri, dj set. Un mese per tornare a vivere un luogo-simbolo della città e scoprire quelli che, dalla primavera del 2027, saranno le proposte ed i valori che caratterizzeranno il nuovo Mercato del Carmine.

Ad accompagnare l’intero periodo delle festività sarà inoltre un ricco programma di musica, spettacoli e intrattenimento, con appuntamenti capaci di coinvolgere pubblici e generazioni differenti, che verranno svelati nei prossimi giorni. Domenica 13 dicembre sarà la volta di #NatalelnSanFra: per l’intera giornata mercatino di Natale enogastronomico con produttori di presidi Slow Food, mercatino vintage e artigianale, laboratori e appuntamenti creativi per i più piccoli mattina e pomeriggio, castagnata in piazza con mondine e vin brûlé, degustazioni gastronomiche a cura degli Osti e dei presidi Slow Food, esposizioni artistiche e fotografiche ed un concerto Gospel intorno alle 18.

Lucca Magico Natale sarà anche un invito a scoprire il territorio oltre le Mura, dove il fascino dell’inverno incontra la bellezza dei borghi, delle colline e delle tradizioni più genuine. Dai piccoli paesi della Piana alle frazioni immerse nel verde, le festività offriranno l’occasione per riscoprire paesaggi, sapori e luoghi dal carattere autentico: una passeggiata tra gli ulivi, una chiesa nascosta sulle colline, un itinerario lungo l’acquedotto, un borgo antico illuminato a festa. Si ricorda ad esempio la 13esima edizione di Natale a Sant’Angelo (5, 6 e 8 dicembre), oltre a Ponte a Moriano protagonista con un grande albero in piazza ed uno spettacolo al teatro Nieri il 2 dicembre dedicato a Franco Califano (evento gratuito). A Cerasomma invece il 5 dicembre, in collaborazione con associazione Badiella28 e Anffas, l’accensione dell’albero di Natale e un coro di giovani con canti tipici. || 12 dicembre è in programma il Villaggio del Natale con esperienze e sorprese per tutta la famiglia.

Proprio dai borghi arriverà anche uno dei momenti più caratteristici della conclusione del programma: la tradizione della Befana, con i canti popolari che risuoneranno nei paesi la sera del 5 gennaio e l’atteso arrivo della Befana in piazza San Francesco il 6 gennaio, per salutare insieme le festività e regalare un’ultima giornata di festa soprattutto ai più piccoli.

E poi il Capodanno con il grande evento di giovedì 31 dicembre in piazza Santa Maria, organizzato in collaborazione con Epic Fun e Radio Bruno, che vedrà come ospite Dino Brown ed il suo di set dedicato alla musica dance. Al Teatro del Giglio Giacomo Puccini è invece in programma una rappresentazione dello Schiaccianoci per il 1° gennaio.

Un calendario cosi articolato nasce da un importante lavoro di collaborazione e condivisione che coinvolge, accanto all’amministrazione comunale, numerose associazioni, istituzioni, operatori culturali, attività economiche e realtà del territorio. Un contributo fondamentale arriva anche dagli sponsor, che hanno scelto di sostenere Lucca Magico Natale 2026, affiancando il Comune nella realizzazione del programma. Queste le aziende al fianco di LMN: Lucca Riscossioni e Servizi, Lucca Summer Festival, Conflavoro, Banco di Lucca e del Tirreno, Confcommercio, Del Monte Ristorazione, Butori Serafino srl, Euromarchi e Podere Micheli. Una partecipazione che testimonia il valore di un progetto cresciuto nel tempo e diventato patrimonio condiviso della comunità, capace di mettere in relazione energie, competenze e sensibilità diverse intorno a un obiettivo comune: rendere Lucca ancora più bella, viva e accogliente.

Come lo scorso anno, inoltre, durante il periodo di Lucca Magico Natale, Lucca Plus e il Comune di Lucca prevedono agevolazioni speciali sulla sosta e sui trasporti. In tutti i parcheggi in struttura sarà infatti consentita la sosta gratuita dal lunedì al venerdì (esclusi festivi e pre festivi) dalle 17 fino alle 20, nel periodo che va dal 23 novembre al 6 gennaio compresi. L’amministrazione regalerà inoltre dei voucher ai cittadini per l’utilizzo delle bici elettriche Lime, per consentire più rapidi spostamenti tra la periferia ed il centro durante le festività. Qui il link per richiederlo.

Le luci di Lucca Magico Natale sono a cura di Luminarie Guagliata, mentre le proiezioni sono curate da Proietta.