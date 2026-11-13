Dopo i lavori|
Mercato del Carmine, l’attesa è finita: un mese di preapertura ed eventi in attesa del taglio del nastro a primavera
Dal 5 dicembre al 6 gennaio mercati contadini ed artigiani, un bar a chilometro zero, concerti, film e dibattiti
Mercato del Carmine, l’attesa è finita.
IOn occasione del completamento del restauro della ex chiesa del Carmine, prima di dare avvio all’ultima fase di lavori, la Fondazione 4223 invita infatti la cittadinanza a riscoprire uno dei luoghi più iconici della città, con un progetto interamente dedicato a Lucca, ai lucchesi ed al nostro territorio.
Dal 5 dicembre al 6 gennaio, infatti, il mercato del Carmine sarà aperto 6 giorni su 7, con mercati contadini ed artigiani, un bar a chilometro zero. Lo spazio sarà attivo fin dal mattino con libreria, vinili e oggettistica vintage, botteghe, laboratori artigianali ed eventi culturali: concerti, spettacoli teatrali, film documentari, dibattiti, presentazioni di libri, dj set.
Un mese per tornare a vivere un luogo-simbolo della città e scoprire quelli che, dalla primavera del 2027, saranno le proposte ed i valori che caratterizzeranno il nuovo Mercato del Carmine.
Il calendario di iniziative nel dettaglio verrà presentato la prossima settimana.