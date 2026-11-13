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Mura di Lucca, la segnalazione: “Un camion ha urtato l’arco di Porta Sant’Anna”

13 novembre 2026 | 10:18
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di Redazione

Redazione

Mura di Lucca, la segnalazione: &#8220;Un camion ha urtato l’arco di Porta Sant&#8217;Anna&#8221;

Secondo Daniela Bartolini il mezzo si sarebbe allontanato rapidamente. La cittadina invita a ripensare l’utilizzo degli ingressi

Un forte tonfo all’ingresso di piazzale Verdi, provocato da un camion che avrebbe urtato l’arco di Porta Sant’Anna per poi allontanarsi rapidamente. È quanto riferisce Daniela Bartolini, che richiama l’attenzione sulla tutela delle Mura di Lucca e sul passaggio dei mezzi attraverso gli accessi storici.

L’episodio offre a Bartolini lo spunto per una riflessione più ampia sull’utilizzo degli ingressi e sulla presenza dei mezzi del trasporto pubblico. “Non giova certo al mantenimento delle Mura un uso eccessivo degli ingressi, anche per quello che riguarda i mezzi Atl”, osserva.

“Una maggiore attenzione e anche nuove collocazioni dei mezzi non sarebbero male”, conclude Bartolini.