Sarà intitolata al genio di Giorgio Marchetti l’area verde tra via Elisa e via San Micheletto

Conosciuto anche con i nomi d’arte Ettore Borzacchini e Pierin Lucchese, è stato scrittore, satirista e architetto

L’area verde tra via Elisa e via San Micheletto, nel centro storico di Lucca, sarà intitolata a Giorgio Marchetti, in arte Ettore Borzacchini. Lo ha deciso la giunta comunale, che intende ricordare l’architetto, scrittore e satirista lucchese, profondo conoscitore e divulgatore del parlare toscano. La delibera sarà ora trasmessa alla Prefettura per il provvedimento necessario a completare l’iter.

Il luogo scelto è proprio di fronte a un locale molto amato da Marchetti, Gli Orti, che nell’ottobre 2024, a dieci anni dalla scomparsa, allestì una mostra a lui dedicata dal titolo Omnia vincit humour.

“L’amministrazione comunale ha voluto ricordare un lucchese illustre – dichiara l’assessore alla toponomastica Moreno Bruni – che era anche un livornese, un architetto che era anche uno scrittore e satirista di grande levatura, i cui volumi, detti Borzacchini, sono stati inseriti dall’Accademia della Crusca tra i testi di riferimento, riconoscendo in questo modo a un’opera di natura satirica un valore documentario per lo studio del lessico toscano e delle forme del parlato vivo“.

Nato a Lucca il 12 dicembre 1943 e morto a Viareggio il 7 settembre 2014, Marchetti affiancò alla professione di architetto una lunga attività letteraria. Dopo il liceo classico (il Machiavelli di Lucca, raccontato nel romanzo Il grande Milvio) e gli studi universitari in architettura, dal 1974 lavorò nel proprio studio lucchese, occupandosi soprattutto di urbanistica, ambiente e beni culturali.

I primi articoli risalgono agli anni Settanta. Nel 1986 iniziò la collaborazione con Il Vernacoliere, firmando i suoi interventi con lo pseudonimo di Ettore Borzacchini. Collaborò anche con Il Tirreno – con lo pseudonimo Pierin Lucchese – e Il Giornale di Indro Montanelli.