Sport e disabilità, dal Comune di Lucca 20mila euro per le associazioni

Ventimila euro per sostenere le attività sportive rivolte alle persone con disabilità. Il Comune di Lucca mette a disposizione i fondi attraverso Sport Insieme, il nuovo avviso pubblico destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 2 dicembre 2026.

Il sostegno sarà assegnato in via straordinaria e una tantum per il 2026, con un contributo ordinario massimo di 2500 euro per ciascun beneficiario. L’importo potrà essere rimodulato in base al numero e all’entità delle richieste ammissibili, nel rispetto dei limiti del regolamento comunale.

Potranno partecipare le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) con sede legale e/o operativa a Lucca che svolgono prevalentemente la propria attività nel territorio comunale. Dovranno essere in possesso dei requisiti amministrativi richiesti e regolarmente affiliate o riconosciute dagli organismi sportivi competenti, ove previsto dalla normativa vigente.

L’avviso riguarda attività avviate nel corso del 2026, già concluse, ancora in svolgimento oppure in fase di avvio. Per ottenere il contributo, le spese dovranno comunque essere già state sostenute al momento della presentazione della domanda.

Tra i costi finanziabili rientrano l’acquisto di materiali, attrezzature e ausili specifici, i compensi e i rimborsi per tecnici e personale coinvolto, la formazione, il trasporto degli atleti e la promozione delle iniziative. Sono ammesse anche le spese per partecipare a competizioni sportive ufficiali e promozionali: iscrizioni, trasferimenti, viaggi, vitto e alloggio.

“Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione alla vita della comunità, e deve rappresentare un’opportunità concreta per tutti – dichiara l’assessore allo sport, Fabio Barsanti – Con questo intervento vogliamo sostenere le associazioni e le società sportive che quotidianamente si impegnano per consentire alle persone con disabilità di praticare attività sportiva, superando ostacoli e difficoltà che troppo spesso ne limitano le possibilità. Dietro ogni progetto ci sono atleti, famiglie, allenatori e volontari che svolgono un lavoro prezioso, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale. Come amministrazione riteniamo fondamentale valorizzare questo impegno attraverso strumenti concreti, contribuendo a rendere la pratica sportiva sempre più accessibile e a rafforzare una cultura dell’inclusione che coinvolga l’intera città”.

Per presentare la domanda occorre utilizzare il modello allegato all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Lucca. Il modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato dalla documentazione richiesta, tra cui una relazione sulle attività realizzate o in corso e la rendicontazione delle spese sostenute, completa dei relativi giustificativi.