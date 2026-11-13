Vivere il centro storico: “La città accoglie Netflix, ma non tutela il riposo dei residenti”

Due famiglie dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra, che hanno comprato casa a Lucca, si sono rivolte al comitato per gli schiamazzi: “Dal Comune nessuna risposta”

Due famiglie arrivate dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra, che hanno acquistato casa a Lucca, non riescono a riposare per gli schiamazzi degli avventori di un locale sotto le loro finestre. A segnalare il caso è il comitato Vivere il centro storico, al quale si sono rivolte lamentando l’assenza di risposte concrete da parte del Comune. Il comitato torna così sul tema della vivibilità del centro storico, contrapponendo la promozione internazionale della città alla tutela dei residenti.

“Lucca è internazionale per Netflix, ma non per chi sceglie di viverci”, esordisce il comitato, richiamando la seconda stagione di The Diplomat girata, in buona parte, proprio in centro storico durante un immaginario G7.

“Si spendono 4 milioni di euro all’anno per gli eventi, si mette l’intera città a disposizione delle troupe televisive straniere per promuoverne l’immagine e poi si lascia senza risposte chi ha scelto Lucca per comprarvi casa e viverci. Negli ultimi tempi due famiglie, provenienti dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra, si sono rivolte al nostro Comitato, incredule per l’assenza di assistenza e di risposte concrete da parte del Comune”,

“Il motivo? Gli schiamazzi degli avventori del locale sotto casa, tali da rendere impossibile il riposo notturno. Hanno comprato un appartamento, ma non riescono a dormirci. Nei loro Paesi d’origine – dice il comitato – si sarebbero aspettati che il sindaco si attivasse per tutelare la loro salute. A Lucca, invece, non hanno trovato neppure un’adeguata assistenza e controlli efficaci”.

“Eppure la Cassazione, con la sentenza 14209 del 23 maggio 2023, ha ribadito principi fondamentali: il neminem laedere, cioè il divieto di ledere i diritti altrui, e il facere, ossia il dovere di intervenire concretamente per rimuovere, ricorrendone i presupposti, le situazioni lesive. Ma sarebbe sbagliato pensare che si tratti soltanto di due famiglie straniere. Sono tanti anche i lucchesi che abitano nel centro storico e che da anni convivono con analoghi problemi, spesso senza ottenere ascolto né interventi risolutivi”, osserva Vcs.