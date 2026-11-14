Il coro di Santa Cecilia in concerto per l’Unicef in Santa Maria Bianca

Il ricavato servirà per finanziare gli interventi di assistenza e protezione a favore dei bambini colpiti dalle emergenze umanitarie

Un pomeriggio all’insegna della grande musica sacra e corale per sostenere chi ha più bisogno. Domani (15 novembre) alle 17 la suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria Foris Portam (nota anche come Santa Maria Bianca) ospiterà il concerto del coro di Santa Cecilia della cattedrale di Lucca, diretto dal maestro Luca Bacci e accompagnato all’organo da Niccolò Bartolini.

Il programma musicale spazierà tra epoche e stili diversi, proponendo al pubblico brani di E. Maggini, L. Perosi, J.S. Bach, Ch. Gounod, M. Haydn, V. Miserachs e R. Ortolani.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, unisce la valorizzazione del patrimonio musicale e architettonico lucchese a un importante obiettivo benefico. L’ingresso al concerto è infatti libero, con la possibilità di lasciare un’offerta volontaria interamente devoluta all’Unicef per finanziare gli interventi di assistenza e protezione a favore dei bambini colpiti dalle emergenze umanitarie nel mondo.