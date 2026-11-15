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Il faggio rosso è crollato, chiusa la sortita

15 novembre 2026 | 12:52
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di Redazione

Redazione

Il faggio rosso è crollato, chiusa la sortita

Aveva problemi al colletto e in particolare una carie sulla base, tanto che era sotto osservazione da anni

Aveva problemi al colletto e in particolare una carie sulla base, tanto che era sotto osservazione da anni. Forse il maltempo di questi giorni “ci ha messo il carico” e ora il grande faggio rosso sul baluardo San Colombano è crollato.

faggio rosso, baluardo San Colombano

Per fortuna senza arrecare danni, cadendo durante la scorsa notte, quella tra 14 e 15 novembre, nella piazza d’armi est del baluardo San Colombano, alla sortita Escrivá de Balaguer. La sortita resterà chiusa fino alla totale rimozione del tronco, operazione che, per dimensioni del tronco e posizione isolata del luogo, sarà complessa e potrà durare alcuni giorni.

A causa dei suoi problemi, sull’albero – di dimensioni notevoli – erano state eseguite tomografie ed altre analisi a cadenza regolare che sarebbero state ripetute anche quest’ anno. Il faggio era stato proposto alla Regione Toscana per la monumentalità nel 2021, ma l’istanza non era stata accolta e non figurava quindi nella lista degli alberi tutelati dal Ministero dell’agricoltura e foreste.