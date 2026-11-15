Il faggio rosso è crollato, chiusa la sortita

Aveva problemi al colletto e in particolare una carie sulla base, tanto che era sotto osservazione da anni

Aveva problemi al colletto e in particolare una carie sulla base, tanto che era sotto osservazione da anni. Forse il maltempo di questi giorni “ci ha messo il carico” e ora il grande faggio rosso sul baluardo San Colombano è crollato.

Per fortuna senza arrecare danni, cadendo durante la scorsa notte, quella tra 14 e 15 novembre, nella piazza d’armi est del baluardo San Colombano, alla sortita Escrivá de Balaguer. La sortita resterà chiusa fino alla totale rimozione del tronco, operazione che, per dimensioni del tronco e posizione isolata del luogo, sarà complessa e potrà durare alcuni giorni.