Maltempo, Futuro Nazionale: “Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze e a contare i danni”

Massimiliano Simoni

Simoni e Frigo: “Gli argini non si mettono in sicurezza con le dichiarazioni. Alle parole seguano interventi tempestivi e risorse adeguate per cittadini e imprese”

Il coordinamento di Futuro Nazionale di Lucca esprime profonda preoccupazione per le conseguenze dell’ondata di maltempo che ha investito il territorio provinciale, colpendo in maniera particolarmente pesante il Comune di Bagni di Lucca e diverse località della lucchesia.

Le immagini e le notizie che arrivano dal territorio restituiscono la dimensione di una situazione particolarmente difficile, tra allagamenti, frane, strade interrotte, abitazioni invase da acqua e fango e famiglie costrette ad abbandonare temporaneamente le proprie case o rimaste isolate. Una situazione che ha messo a dura prova intere comunità, generando comprensibile apprensione tra i residenti.

“Quanto sta accadendo impone anche una riflessione seria – dichiara Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale – e non più rinviabile sulla gestione del territorio. Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze e a contare i danni ogni volta che si verificano precipitazioni particolarmente intense. La manutenzione degli argini, il controllo degli alvei e la costante verifica delle condizioni dei corsi d’acqua devono essere una priorità assoluta, non interventi da programmare soltanto dopo una calamità. Gli argini non si mettono in sicurezza con le dichiarazioni, ma con controlli puntuali, manutenzione ordinaria e investimenti adeguati. Occorre individuare responsabilità, verificare ciò che non ha funzionato e intervenire senza ulteriori ritardi. La tutela dei cittadini e delle comunità locali non può essere affidata alla fortuna o alle condizioni meteorologiche“.

Un ringraziamento è rivolto anche a chi si è impegnato sul campo: Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine, volontari, personale sanitario e operatori impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Il loro lavoro è fondamentale per affrontare un’emergenza di questa portata e per garantire assistenza alla popolazione.

Dichiara Annamaria Frigo, coordinatrice di Futuro Nazionale Lucca: “Desideriamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza a tutte le persone e alle famiglie coinvolte. Quanto sta accadendo, soprattutto nella zona di Bagni di Lucca, è estremamente preoccupante. Siamo consapevoli dei disagi, delle difficoltà e dei danni materiali che tanti cittadini stanno vivendo in queste ore. A loro va la nostra solidarietà e il nostro sostegno“.

Futuro Nazionale auspica che, una volta superata la fase più critica dell’emergenza, vengano attivate con la massima tempestività tutte le procedure necessarie per verificare l’entità dei danni, ripristinare la viabilità e i servizi essenziali e sostenere concretamente le famiglie e le attività economiche colpite.