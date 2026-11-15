Santa Maria a Colle dedica una strada al vescovo Mansueto Bianchi

Nato a Lucca, nella frazione di Santa Maria a Colle, il 4 novembre 1949, Mansueto Bianchi dopo gli studi al seminario diocesano di Lucca è ordinato sacerdote nel 1974. Nominato vicedirettore del seminario diocesano, è stato docente di sacra scrittura dal 1977 al 1988, poi parroco di Arliano fino al 1998. Nominato Vescovo di Volterra nel 2000, nel 2006 è stato eletto membro della Conferenza Episcopale toscana e il 4 novembre dello stesso anno designato Vescovo di Pistoia. Nel 2014 è stato scelto da Papa Francesco come assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana, carica mantenuta fino al 2016, anno della sua morte.

“Mansueto Bianchi – ha detto il vicesindaco Bruni – era un uomo con una grande preparazione dottrinale e al contempo con grandi doti di umanità ed è sempre rimasto nel cuore di tutti gli abitanti di Santa Maria a Colle e della città, anche dopo che, divenuto vescovo, aveva lasciato la sua Lucca, prima per Volterra e poi per Pistoia. Con questa intitolazione, voluta propria dalla parrocchia della frazione lucchese dove Mansueto era nato, abbiamo voluto rendere il giusto tributo alla carica spirituale e umana di questo concittadino”.