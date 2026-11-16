Carmine verso la preapertura, Vcs: “A che punto sono lavori e investimenti?”

Autorizzazioni, sicurezza e stato dei lavori al Mercato del Carmine: il comitato Vivere il centro storico chiede chiarimenti al Comune di Lucca e alla Fondazione 4223 in vista dell’annunciata preapertura, dal 5 dicembre al 6 gennaio, con mercati contadini, artigianato, somministrazione ed eventi culturali.

“Un’iniziativa che pone interrogativi precisi, ai quali il Comune di Lucca e la Fondazione 4223 devono rispondere pubblicamente. La concessione trentennale del Mercato del Carmine non è un accordo generico. Prevede obblighi, investimenti, autorizzazioni e un cronoprogramma dettagliato. I lavori comunali nella prima porzione dell’immobile erano previsti in conclusione entro il 2022, mentre quelli relativi alla restante parte entro il 2025. Il concessionario si è impegnato a realizzare interventi per quasi tre milioni di euro. Oggi, a distanza di anni, si annuncia una preapertura, mentre si parla ancora di un’ultima fase di lavori da realizzare”, riepiloga il comitato.

“Chiediamo con quali titoli e autorizzazioni Suap saranno esercitate le attività commerciali, di somministrazione e di intrattenimento annunciate – continua il comitato –. Il Mercato del Carmine è ancora un cantiere? Se sì, quali porzioni saranno accessibili al pubblico e con quali certificazioni di sicurezza e agibilità? Se invece i lavori nelle aree interessate sono terminati, dove sono le attestazioni di fine lavori e i relativi collaudi?”

“Vogliamo inoltre sapere quali interventi previsti dalla concessione siano stati effettivamente eseguiti dalla Fondazione 4223 e quale sia l’importo degli investimenti già realizzati rispetto ai 2 milioni e 994.502,78 euro contrattualmente previsti – continua il comitato –. Quando saranno completati tutti i lavori? Esiste un nuovo cronoprogramma formalmente approvato dal Comune? Sono state rispettate tutte le prescrizioni della Soprintendenza e sono ancora valide le garanzie contrattuali previste?”