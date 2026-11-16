il compatrono|
Dalla benedizione sul Serchio alla messa con l’arcivescovo: Lucca festeggia San Frediano
Celebrazioni con i cori e i tradizionali doppi delle antiche campane della basilica
Due giorni di celebrazioni nella basilica di San Frediano e una benedizione sulle rive del Serchio. Lucca si prepara alla festa di San Frediano, compatrono della città e della diocesi, che ricorre mercoledì (18 novembre).
Il programma si aprirà già domani (martedì 17 novembre) alle 18 nella basilica con i Vespri, accompagnati dai canti gregoriani del coro Baralli, e la tradizionale preghiera di benedizione per la città dal sagrato. Alle 19, al ponte sul Serchio di Monte San Quirico, al Montescendi, si terranno la benedizione sul fiume e l’omaggio alla statua del santo, con la partecipazione anche di una rappresentanza della parrocchia del paese.
Mercoledì, nella basilica, saranno celebrate due messe, alle 8 e alle 18. Quella del pomeriggio sarà presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, con l’accompagnamento della Cappella musicale polifonica lucchese e del coro dell’istituto Machiavelli di Lucca, diretti da Marco Musto.
Il programma musicale comprenderà due parti della Spatzenmesse di Mozart e l’inno dedicato a San Frediano, scritto nel 2025 da Marco Guarguaglini su musica di Gianluigi Rusconi. Il canto ripercorre la storia del religioso irlandese che raggiunse i Monti Pisani in cerca di un luogo dove condurre vita ascetica e fu poi scelto come vescovo dal popolo lucchese per il suo carisma e la sua spiritualità.
In entrambe le giornate sarà presente l’associazione Campanari lucchesi, che eseguirà i tradizionali doppi con le antiche campane della basilica.