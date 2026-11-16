Desertificazione commerciale, Confcommercio Lucca e Massa Carrara consegna ai sindaci le chiavi simboliche dei negozi chiusi

Quando una serranda si abbassa definitivamente, non si spegne soltanto una vetrina, ma un pezzo di città e un presidio di socialità. È stato questo il messaggio al centro di Viviamo le città – Giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio, l’iniziativa promossa da Confcommercio a livello nazionale e che ha visto protagonista anche Confcommercio Lucca Massa Carrara, con tre appuntamenti organizzati sul territorio. Una mobilitazione per accendere i riflettori su un fenomeno sempre più preoccupante, quello della desertificazione commerciale di prossimità, che non riguarda soltanto i grandi centri urbani, ma coinvolge anche quartieri periferici, piccoli comuni e borghi.

Nel corso della giornata di oggi (16 novembre), Confcommercio Lucca Massa Carrara ha coinvolto direttamente le istituzioni, con incontri che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti dell’associazione e degli amministratori locali nelle sedi di Viareggio, Massa e Lucca. Il momento centrale dell’iniziativa è stato la consegna simbolica ai sindaci delle chiavi dei negozi che, nel tempo, sono stati costretti a chiudere. Un gesto dal forte valore simbolico, pensato per rappresentare concretamente il progressivo impoverimento del tessuto commerciale e sociale dei territori e richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di intervenire.

Accanto alla consegna delle chiavi, Confcommercio ha presentato un pacchetto di proposte e interventi mirati a tutelare il commercio di vicinato, sostenere le imprese esistenti e favorire processi di rigenerazione urbana. Un contributo messo a disposizione delle amministrazioni locali per costruire strategie condivise, nella consapevolezza che il contrasto alla desertificazione commerciale richieda un’azione coordinata tra istituzioni, associazioni di categoria e cittadini.

L’iniziativa si è inserita nel più ampio impegno della Confederazione, portato avanti anche attraverso il progetto Cities, per promuovere città più vive, attrattive e sostenibili, nelle quali il commercio continui a rappresentare una componente fondamentale dell’identità dei luoghi e della qualità della vita.

“Questa non è una giornata di protesta, ma una giornata di proposta – ha dichiarato Samuele Cosentino, vicepresidente Confcommercio Lucca e Massa Carrara -. Questo di oggi è uno spazio di condivisione di una responsabilità per costruire una strategia comune. Quindi le chiavi che simbolicamente oggi consegneremo ai nostri amministratori, sono chiavi di negozi chiusi che noi vogliamo riaprire, sono chiavi di negozi aperti che noi dobbiamo aiutare a crescere e a sviluppare, sono chiavi di negozi che non esistono ma che noi dobbiamo far aprire per aiutare i nostri centri, i nostri quartieri, ad essere revitalizzati”.

“È fondamentale la chiave – ha concluso Mario Pardini, sindaco di Lucca -, serve a quelli che vogliono rigenerare il territorio, serve a chi ha chiuso a riaprire e a chi non ha chiuso a continuare a rimanere aperto. Lucca è una città dove i grandi eventi sono risorsa e anche problemi sotto alcuni punti di vista. Bisogna comunque cercare insieme di non opprimere la città e trovare una sinergia con il territorio. Più riusciamo a far sinergia, più creiamo opportunità per gli altri. Ogni attività commerciale è un presidio e le amministrazioni devono trovare strumenti perché restino. Ciò che oggi può essere visto come un costo per l’amministrazione, sarebbe un costo più grande dopo se dovesse mancare il presidio”.

I numeri dell’emergenza

Il comune di Lucca, tra il 2012 e il 2025 ha perso 253 negozi (-27 per cento, passando da 922 a 669 attività), posizionandosi al 52esimo posto in Italia per chiusure. Mentre la Provincia solo 2025 ha perso circa 250 attività (-2 per cento, scendendo a 11.359 localizzazioni). Soffrono soprattutto il commercio in sede fissa (-3 per cento, con punte dell’-8% per le ferramenta, -6 per cento calzature e alimentare, -5 per cento, abbigliamento) e l’ambulantato, definito in crisi strutturale con oltre 1.100 attività perse dal 2019 (-9% per cento).

In Versilia, tra il 2014 e il 2025, il commercio al dettaglio ha perso 673 negozi (-15,7 per cento), scendendo a 3.602 unità con un crollo trainato dal comparto non alimentare (-17,2 per cento) e dagli alimentari (-13,3 per cento). In controtendenza cresce la ristorazione (+6,4 per cento complessivo), dove però l’exploit dei ristoranti (+24,5 per cento) maschera la profonda crisi dei bar (-13,3%). Sul fronte turistico, si assiste a una netta polarizzazione dell’offerta: mentre gli alberghi calano (-7,9 per cento) e si riducono i posti letto totali (-5,4 per cento), esplode il settore extra-alberghiero (+69,8per cento). A cambiare sono anche le abitudini dei visitatori, con un turismo sempre più “mordi e fuggi” in cui aumentano gli arrivi (oltre 648mila) ma calano le notti trascorse, facendo scendere la permanenza media da 4,29 a 3,53 giorni.

infine nel comune di Massa, nello stesso periodo di riferimento dal 2012 al 2025, i negozi sono calati da 774 a 545, con un saldo negativo di 229 attività nell’arco di 13 anni. Un saldo, questo, che colloca il comune di Massa al 60esimo posto in Italia per numero di attività cessate. A soffrire sono soprattutto molti comparti del commercio tradizionale: negozi di abbigliamento e calzature, edicole, librerie, ferramenta, negozi di mobili e giocattoli. Attività che per decenni hanno rappresentato un riferimento per interi quartieri e comunità.

Confcommercio propone un Piano d’Azione Territoriale (Pat), un patto operativo articolato su 5 linee per contrastare il fenomeno della desertificazione:

Monitoraggio sui dati. Incrociare i dati comunali con i flussi pedonali (tramite celle telefoniche/sensori) per mappare gli sfitti e orientare eventi, trasporti e pulizia urbana;

Piano anti-sfitti. Creare un “Manager degli Sfitti”, azzerare/ridurre IMU e TARI per chi affitta a canone concordato o ridotto, semplificare le aperture temporanee (pop-up store) e co-finanziare il restyling delle facciate;

Spazio pubblico e cantieri. Sgravi fiscali automatici e cartellonistica per i negozi penalizzati dai lavori pubblici, migliorie all’arredo urbano e norme per evitare la “monocoltura” commerciale nei centri storici;

Accessibilità e burocrazia. Introdurre la “sosta veloce” gratuita o simbolica (30-60 minuti) vicino ai negozi, tutelare le botteghe storiche e snellire le pratiche burocratiche (SUAP) per dehors ed eventi;

Logistica e digitale. Creare micro-hub per i corrieri fuori dalla ZTL (con consegne finali in cargo-bike/mezzi elettrici) e trasformare negozi ed edicole in punti di ritiro pacchi per riportare clienti nelle botteghe.