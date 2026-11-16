Festività natalizie, dal Comune di Lucca già investiti quasi 360mila euro per luminarie e Capodanno

Quasi 860mila euro complessivi per le festività natalizie 2026 nella provincia di Lucca, tra luminarie, installazioni scenografiche, eventi di Capodanno e allestimenti speciali. È il quadro che emerge dai dati elaborati da El Vínculo, il motore di ricerca gratuito degli appalti pubblici che raccoglie e analizza quotidianamente gli avvisi pubblicati su Anac per stazione appaltante e per singola impresa.

Analizzando i contratti e gli affidamenti diretti sotto soglia registrati fino al 16 novembre, il monitoraggio evidenzia una spesa complessiva di 861.243 euro suddivisa tra sei comuni del territorio provinciale e le società partecipate.

Nel dettaglio della città capoluogo, il Comune di Lucca ha pianificato, per ora, investimenti per 358.910 euro attraverso quattro distinti affidamenti diretti. Il primo risale al 22 settembre per un importo di 139.911 euro (al netto dell’Iva) assegnato alla ditta Luminarie Lucio Guagliata Snc per l’illuminazione decorativa nel centro storico, a Sant’Anna, a San Concordio, a Borgo Giannotti, all’Arancio e a Ponte a Moriano. Sempre il 22 settembre è stato perfezionato l’affidamento da 100mila euro a Proietta Srl per le illuminazioni scenografiche all’interno del centro storico. Le spese si completano con i 36.500 euro assegnati il 5 novembre alla Società Agricola Romiti Vivai per la realizzazione del bosco di Natale in piazza San Michele e con gli 82.499 euro attribuiti il 6 novembre a Epic Fun per gli eventi del Capodanno 2026-2027 in piazza Santa Maria.

Spostandosi sugli altri centri della provincia, l’indagine sui dati Anac evidenzia cifre rilevanti soprattutto nelle località a vocazione turistica. A Forte dei Marmi gli affidamenti complessivi ammontano a 213.898 euro distribuiti in cinque procedure, tra cui spiccano i 135.518 euro assegnati il 10 agosto a Reica Luminarie Sas per le luminarie stagionali e i 33.180 euro a Genovesi Luminarie Srl per piazza Dante, a cui si aggiungono interventi minori per animazioni e allestimenti curati da Doc Servizi, Ellegi Promozioni e Spettacoli e Zenone Srl.

A Viareggio la spesa tracciata dal Comune si attesta su 96mila euro affidati il 5 novembre a Delpo Srl per gli addobbi luminosi. A questa cifra si sommano tuttavia ulteriori 69mila euro stanziati il 10 novembre da I Care Srl, la società in house interamente partecipata dal Comune, che ha incaricato la stessa Delpo Srl per il noleggio e l’installazione degli addobbi portando la quota complessiva della cittadina versiliese a 165mila euro.

Nel comune di Camaiore gli importi raggiungono i 95.495 euro complessivi, ripartiti tra i 12.895 euro per gli allacci elettrici affidati a Cie, Srl e gli 82.600 euro assegnati a Delpo Srl per la gestione delle luminarie. Gli altri enti territoriali che hanno formalizzato gli atti comprendono Barga, con 19.540 euro assegnati a Genovesi Luminarie Srl, e Montecarlo, che ha registrato un affidamento di 8.400 euro a favore di Lardieri Gerardo.

Tra i dati raccolti spicca inoltre il caso di Pietrasanta, dove non si parla di un affidamento diretto ma di una procedura aperta pluriennale avviata nell’agosto del 2025 per il biennio 2025-2026: l’esito, pubblicato su Anac alla fine dello scorso luglio, ha visto l’aggiudicazione alla ditta Luminarie Lucio Guagliata Snc per un importo complessivo di 232.440 euro.

Sul fronte delle imprese che si aggiudicano i contratti territoriali, il monitoraggio evidenzia una forte concentrazione di commesse per alcuni operatori del settore. Delpo Srl si conferma protagonista in Versilia raccogliendo complessivamente 247.600 euro tra i comuni di Viareggio, Camaiore e la partecipata I Care. Luminarie Lucio Guagliata Snc consolida la propria presenza tra Lucca e Pietrasanta, mentre Genovesi Luminarie Srl gestisce gli allestimenti tra Forte dei Marmi e Barga per un totale di oltre cinquantamila euro.