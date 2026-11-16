Inaugura a Sant’Anna la ‘Palestra di quartiere’ della Uisp

“’apertura della palestra – dicono dalla Uisp – rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso. Vogliamo contribuire con fatti concreti ai bisogni della gente, creando nuove opportunità per consentire a tutti i cittadini di praticare attività motoria per il loro benessere, indipendentemente dall’età e dalle possibilità economiche. Nella palestra di quartiere possiamo offrire corsi anche nelle ore del mattino e primo pomeriggio, mentre nelle palestre scolastiche è possibile solo dopo le 17. I corsi sportivi comunali sono un esperienza pluridecennale (più di 40 anni) che il Comune di Lucca insieme agli enti di promozione sportiva (Coni) e all’associazionismo di base offrono alla cittadinanza, è importante continuare e aggiornare questa esperienza mettendo ognuno a disposizione le risorse disponibili. I risultati che stiamo ottenendo attraverso i corsi sportivi comunali, ci confermano che siamo sulla strada giusta e ci danno la forza e l’entusiasmo per proseguire”.