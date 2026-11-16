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Inaugura a Sant’Anna la ‘Palestra di quartiere’ della Uisp

16 novembre 2026 | 11:35
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di Redazione

Redazione

Inaugura a Sant&#8217;Anna la &#8216;Palestra di quartiere&#8217; della Uisp

L’associazione offre in via del Tiro a Segno nuove opportunità per consentire a tutti i cittadini di praticare attività motoria

Giovedì (19 novembre) alle 11 alla presenza delle autorità comunali, dei dirigenti e soci Uisp, del mondo dell’associazionismo sportivo dilettantistico, dei cittadini e delle persone che partecipano ai corsi sportivi comunali ci sarà l’inaugurazione della Palestra di quartiere nella traversa IV di via del Tiro a Segno a Sant’Anna.

L’idea nasce circa due anni fa, sulla spinta dell’iniziativa della Uisp nazionale progetto Tran Sport, con l’obiettivo di accompagnare e sostenere attivamente il processo di trasformazione e innovazione del mondo sportivo, rendendo l’attività motoria sempre più accessibile e inclusiva.

“’apertura della palestra – dicono dalla Uisp – rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso. Vogliamo contribuire con fatti concreti ai bisogni della gente, creando nuove opportunità per consentire a tutti i cittadini di praticare attività motoria per il loro benessere, indipendentemente dall’età e dalle possibilità economiche. Nella palestra di quartiere possiamo offrire corsi anche nelle ore del mattino e primo pomeriggio, mentre nelle palestre scolastiche è possibile solo dopo le 17. I corsi sportivi comunali sono un esperienza pluridecennale (più di 40 anni) che il Comune di Lucca insieme agli enti di promozione sportiva (Coni) e all’associazionismo di base offrono alla cittadinanza, è importante continuare e aggiornare questa esperienza mettendo ognuno a disposizione le risorse disponibili. I risultati che stiamo ottenendo attraverso i corsi sportivi comunali, ci confermano che siamo sulla strada giusta e ci danno la forza e l’entusiasmo per proseguire”.

“La Palestra di quartiere senza barriere – conclude la Uisp – non è soltanto un nuovo spazio dedicato all’attività fisica, ma un luogo di incontro, partecipazione e inclusione, pensato per promuovere lo sport sociale”.